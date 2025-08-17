Médio Rafael Luís emprestado pelo Benfica ao Estrasburgo
O médio português Rafael Luís, de 20 anos, vai jogar nos franceses do Estrasburgo durante a temporada 2025/26, por empréstimo do Benfica, informou hoje o vice-campeão nacional de futebol.
"O Benfica informa que chegou a acordo com o Estrasburgo para o empréstimo do jogador Rafael Luís. A cedência temporária é válida por uma temporada – até ao final de 2025/26 –, com opção de compra", lê-se no comunicado dos 'encarnados'.
O médio defensivo cumpriu toda a sua formação no Benfica, desde 2010/11, tendo, nas últimas duas temporadas sido presença assídua na equipa B, que disputa a II Liga.
O avançado Diego Moreira, que representa a Bélgica depois de ter sido internacional nos escalões jovens por Portugal integra o plantel do clube alsaciano, que conta ainda com o português Filipe Coelho na equipa técnica, como adjunto do inglês Liam Rosenior.
O médio defensivo cumpriu toda a sua formação no Benfica, desde 2010/11, tendo, nas últimas duas temporadas sido presença assídua na equipa B, que disputa a II Liga.
O avançado Diego Moreira, que representa a Bélgica depois de ter sido internacional nos escalões jovens por Portugal integra o plantel do clube alsaciano, que conta ainda com o português Filipe Coelho na equipa técnica, como adjunto do inglês Liam Rosenior.