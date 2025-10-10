Mesa AG do Benfica confirma sete candidaturas, apenas quatro a todos os órgãos

"Foram entregues sete listas aos órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, apresentadas pelos sócios João Ferreira Leite (mesa), Martim Mayer (todos os órgãos), João Diogo Manteigas (direção e conselho Fiscal), Cristóvão Carvalho (direção), Luís Filipe Vieira (todos os órgãos), João Noronha Lopes (todos os órgãos) e Rui Costa (todos os órgãos)", revelou a mesa.

A MAG informou ainda que à Comissão de Remunerações foram apresentadas quatro listas, associadas às candidaturas de Rui Costa, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira e Martim Mayer.

"Assim que for verificada a regularidade das mesmas e, ou, a correção de eventuais vícios ou erros materiais, a Mesa da Assembleia Geral publicará as listas, os candidatos e os procedimentos estatutários subsequentes, dando-se início à campanha", conclui o curto documento, de três pontos.

O prazo de candidaturas às eleições de 25 de outubro terminou hoje.