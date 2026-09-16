Miguel Nogueira vai arbitrar clássico FC Porto-Benfica da 7.ª jornada

O `juiz` da associação de Futebol de Lisboa, de 32 anos, terá Paulo Brás e Nuno Pires como assistentes e Fábio Melo vai desempenhar as funções de quarto árbitro, enquanto a equipa de videoarbitragem será composta por Luís Ferreira (VAR 1) João Bessa Silva (VAR 2).

Esta será a segunda vez que o árbitro internacional desde 2023 vai apitar um clássico entre `dragões` e `águias`, depois de há quase um ano ter dirigido, igualmente no Dragão, um empate sem golos.

No domingo, o campeão FC Porto, líder isolado do campeonato, com 18 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 16, no Estádio do Dragão, a partir das 20:30.