Mónica Jorge assume cargo de diretora-geral do futebol feminino do Benfica
Mónica Jorge é a nova diretora-geral do futebol feminino do Benfica, anunciaram hoje os ‘encarnados’, que destacam a “vasta experiencia” da antiga selecionadora portuguesa.
“O Sport Lisboa e Benfica informa que Mónica Jorge é, a partir de hoje, 20 de novembro, a nova diretora-geral para o futebol feminino. Mónica Jorge apresenta um currículo invejável na modalidade, com uma vasta experiência do futebol português e elevado reconhecimento internacional”, refere o clube em comunicado.
Mónica Jorge, de 47 anos, esteve no cargo de selecionadora portuguesa entre 2007 e 2011, tendo assumido depois as funções de diretora da Federação Portuguesa de Futebol durante os mandatos de Fernando Gomes, antes de deixar o organismo em 2024.
“O clube deseja a Mónica Jorge as maiores felicidades para este novo desafio na sua vida profissional”, conclui o clube pentacampeão nacional feminino de futebol.
