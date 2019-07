Moreira vê guarda-redes Perin como reforço para o Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Jul, 2019, 12:26 / atualizado em 17 Jul, 2019, 12:26 | Benfica

O italiano poderá chegar esta quarta-feira a Lisboa para fazer exames médicos e assinar um contrato de cinco épocas com o clube da Luz.



O internacional italiano de 26 anos chega da Juventus e pretende, na Luz, confirmar as expectativas de uma carreira que prometeu muito no Génova.



Os problemas físicos têm sido o maior travão na carreira do guarda-redes.



Um problema no ombro a época passada e duas operações a roturas nos ligamentos cruzados do joelho direito e esquerdo em 2015/16 e “016/17 foram os maiores contratempos na carreira do futebolista.



Segundo o site “Transfermarkt”, o italiano já perdeu 48 jogos por lesão ao longo da carreira.



Em declarações ao jornalista Nuno Matos, da Antena 1, o antigo guarda-redes dos encarnados, Moreira, considerou que a confirmar-se “será uma grande contratação de um jogador que fez épocas fantásticas no Génova”.















O português lembrou que Perin “tem uma escola italiana muito importante a nível técnico, só precisa de jogar”.A concluir Moreira, admirador confesso de Zlobin, admitiu que para renderem a bom nível “os guarda-redes precisam de jogar, não basta o treino. Perin pode protagonizar uma luta fantástica com os que já estão no Benfica”.