Morreu Fernando Chalana

"Fernando Chalana, o nosso pequeno genial, faleceu, aos 63 anos, na madrugada desta quarta-feira, 10 de agosto", informou o Benfica.





"Um dos grandes e eternos nomes da mística do Sport Lisboa e Benfica, ingressou no clube aos 15 anos e representou-o, primeiro como jogador, durante 13 épocas (1974-1984 e 1987-1990), e depois, durante largos anos, como elemento técnico ligado ao futebol", pode ler-se ainda no sítio do clube da Luz.



Natural do Barreiro, onde nasceu no dia 10 de fevereiro de 1959, Fernando Chalana vestiu oficialmente a camisola do Benfica pela primeira vez a 7 de março de 1976, com apenas 17 anos e 25 dias. "Até àquela data, nunca ninguém tão jovem havia atuado na 1.ª Divisão portuguesa, acrescentam os encarnados".







Actuou no Sport Lisboa e Benfica entre 1975 e 1984, e depois novamente entre 1988 e 1990.





O seu pé esquerdo fez furor no Euro 1984 em França; em seguida, o pequeno genial, como era conhecido, assinou pelo Bordéus. O dinheiro da transferência permitiu ao seu clube do coração concluir o fecho do estádio com a conclusão do 3.º anel.







Na ocasião, o Bordéus não resistiu à genialidade do pequeno português de 1,65 metros, e contratou o jogador a troco de 300 mil contos (1,5 milhões de euros), então a transferência mais cara no futebol francês.



Chalana mudou-se para Bordéus e ganhou a alcunha de "Chalanix" – em alusão às histórias de Astérix e Obélix -, mas sem que conseguisse mostrar a arte que o tinha notabilizado pelos relvados ao serviço do Benfica.



Em França, as lesões e acompanhado pela também mediática mulher Anabela, não conseguiu em três épocas jogar o suficiente – apesar de um título de campeão francês -, e voltou ao Benfica, mas também sem a mesma glória.







Primeiro passo como treinador





Na época de 2002/2003, entrou na equipa técnica do Benfica como treinador adjunto de Jesualdo Ferreira.





Os maus resultados ditaram o despedimento de Jesualdo em Novembro de 2002.





Como forma de transição, até encontrar um novo técnico, Chalana assumiu por um jogo (Benfica 3 -Sporting Clube de Braga 0) o cargo de técnico principal do Benfica.





Para além do fantástico resultado obtido na partida que dirigiu, também teve o mérito de apostar no jogador Miguel como lateral direito, posição em que se viria a estabelecer, inclusivamente, ao serviço da seleção nacional.