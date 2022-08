Morte de Chalana. FC Porto e Sporting recordam o adversário

Os "dragões" utilizaram as redes sociais para relembrarem uma lenda do Benfica, mas também do futebol português, que faleceu nesta última madrugada, aos 63 anosO FC Porto não passou ao lado da notícia que marca a atualidade do futebol português nesta quarta-feira. "", escreveu o clube azul e branco, nas redes sociais.





O Sporting não passou ao lado da notícia que marca a atualidade do futebol português nesta quarta-feira. A morte de Fernando Chalana também mereceu uma reação do clube leonino, nas redes sociais.



"Uma grande figura do futebol português. Descansa em paz, Fernando Chalana", escreveu o emblema verde e branco, na sua conta de Twitter.





A nota “Descansa em paz, Fernando Chalana” é acompanhada por uma fotografia do antigo jogador do Benfica com Rui Jordão, ao serviço da seleção, um dos históricos jogadores dos "leões", que morreu em 2019.





Bordéus, Estrela da Amadora e Belenenses





O Bordéus lamentou a morte do ex-internacional português Fernando Chalana, que representou o clube francês de 1984/85 a 1986/87, com uma referência na sua conta na rede social Twitter.



“O clube tomou conhecimento com tristeza do falecimento de Fernando Chalana. O Bordéus envia as suas mais sentidas condolências à família e entes queridos”, referem os ‘girondinos’.



O tweet do Bordéus é acompanhado de uma fotografia a preto e branco de Fernando Chalana durante um jogo com a camisola do clube francês.





O Estrela da Amadora definiu Fernando Chalana, como o jogador de “excelência” que terminou a carreira de futebolista ao serviço do emblema da Reboleira.



“Um atleta de excelência que representou Portugal nos maiores palcos e terminou a sua carreira de tricolor ao peito. A todos os familiares e amigos, o CF Estrela da Amadora endereça as mais sentidas condolências”, assinalou o clube.



O Belenenses lembrou a ligação do “genial” ao clube, cujas cores vestiu em 1990/91, e lamentou a morte do antigo jogador.



“Partiu aos 63 anos Fernando Chalana, futebolista genial que se destacou no Euro84 ao serviço da equipa de todos nós e que defendeu a camisola do Belenenses na temporada 1990/91, na qual disputou 14 partidas” assinalou o emblema do Restelo.



Na mesma nota, o Belenenses deixa as condolências a familiares e amigos do antigo jogador.