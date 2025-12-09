Mourinho afirma "chorar" com ausências no Benfica ao contrário do Nápoles

“As minhas ausências fazem-me chorar. Se olharmos para o plantel do Nápoles, esquecemo-nos de quem lá falta. Tiveram de mudar de sistema e mudaram para um que faz do Nápoles uma equipa melhor”, sublinhou.



Na conferência de antevisão, José Mourinho deixou elogios à equipa italiana pelo bom trabalho tático e físico e garantiu não esperar facilidades. “Vai ser um jogo muito difícil para nós mas vamos fazer todos os possíveis para ganhar”.



Com os olhos nos três pontos mas sem falar em jogo decisivo, Mourinho recusou falar do mercado de janeiro como uma motivação para passar à próxima fase da competição.



“Estou a trabalhar partindo do pressuposto de que não há mercado” garantiu o técnico quando confrontado com a questão. Na sequência, o treinador português adiantou novos nomes na convocatória para o encontro frente ao Nápoles.



Do grupo de 23 jogadores, dez vêm diretamente da formação do Benfica e três deles integram a lista de convocados da equipa A pela primeira vez.



José Neto treinou esta manhã com a equipa principal antes da receção ao Nápoles e é uma das novidades na convocatória de José Mourinho. O técnico dos encarnados salientou a importância de apostar nos atletas da formação a acredita que terá esse papel na carreira do jogador.



O jogo da próxima quarta-feira, frente a “uma equipa muito forte” e que ocupa o segundo lugar na liga italiana em igualdade pontual com o primeiro, marca o regresso de David Neres ao Estádio da Luz.



Os dois emblemas defrontam-se pela terceira vez em jogos para a liga milionária, mas o clube lisboeta só por uma vez venceu o Nápoles, em 2008, na altura a contar para a Liga Europa.



Apesar da história dos últimos jogos na Liga dos Campeões e dos “erros individuais” que ditaram resultados negativos, José Mourinho assegurou que a equipa vai lutar pela vitória e por um maior conforto na tabela classificativa.



O Benfica, 30.º colocado, com três pontos, recebe os italianos do Nápoles, 20.º, com sete, às 20:00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.







