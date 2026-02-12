Mourinho anuncia regresso de Lukebakio





(Com Lusa)

“O Lukebakio vai para jogo, já passou aquele período em que Ríos e o Bah estão. O Lukebakio vai para jogar. O Ríos e o Bah iniciaram aquele período que se alongará por mais uma semana, duas semanas, mas é bom porque já estão a trabalhar com a equipa”, disse o treinador ‘encarnado’.O extremo belga está, assim, de regresso às opções, três meses depois de ter tido uma fratura no tornozelo esquerdo, ao serviço da seleção e que obrigou em novembro a uma cirurgia, então com regresso previsto para este mês de fevereiro.Mourinho não foi taxativo a dizer que Lukebakio será titular nos Açores, mas deixou em aberto que jogará.O Benfica defronta o Santa Clara a partir das 18:30 (horas de Lisboa, menos uma nos Açores), em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.Os ‘encarnados’ seguem em terceiro lugar na I Liga, com 49 pontos, a sete do líder FC Porto, e três do Sporting, segundo, enquanto o Santa Clara é 16.º, em lugar do play-off de manutenção.