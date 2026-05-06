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Futebol Internacional
Mourinho apontado ao Real Madrid pelo jornal AS
O nome de José Mourinho voltou a ganhar força para assumir o comando do Real Madrid na próxima temporada. Segundo avança o jornal espanhol AS, o Benfica começa a dar como perdida a continuidade do técnico.
De acordo com a publicação, o treinador português surge como um dos favoritos do presidente Florentino Pérez para liderar uma nova fase no clube madrileno. A possibilidade de regresso acontece numa altura em que o Real pondera mudanças profundas na estrutura técnica após uma época abaixo das expectativas.
O AS refere ainda que o interesse dos “merengues” levou o Benfica a acelerar negociações para renovar contrato com Mourinho, numa tentativa de evitar a saída do técnico.
A situação tem sido descrita pela imprensa espanhola como uma “novela”, com o jornal a destacar reuniões internas e até possíveis valores de rescisão, estimados em milhões de euros, caso o treinador deixe o clube português.
Apesar da especulação, Mourinho já veio a público negar contactos diretos com o Real Madrid, reforçando o compromisso atual com o Benfica, com quem tem contrato em vigor.
Ainda assim, o interesse do clube espanhol mantém-se e o seu nome continua no topo das preferências para assumir o banco do Santiago Bernabéu, num possível regresso mais de uma década depois da sua primeira passagem por Madrid.
O AS refere ainda que o interesse dos “merengues” levou o Benfica a acelerar negociações para renovar contrato com Mourinho, numa tentativa de evitar a saída do técnico.
A situação tem sido descrita pela imprensa espanhola como uma “novela”, com o jornal a destacar reuniões internas e até possíveis valores de rescisão, estimados em milhões de euros, caso o treinador deixe o clube português.
Apesar da especulação, Mourinho já veio a público negar contactos diretos com o Real Madrid, reforçando o compromisso atual com o Benfica, com quem tem contrato em vigor.
Ainda assim, o interesse do clube espanhol mantém-se e o seu nome continua no topo das preferências para assumir o banco do Santiago Bernabéu, num possível regresso mais de uma década depois da sua primeira passagem por Madrid.