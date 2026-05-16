Mourinho assume que vai falar com o Real Madrid

"A única coisa que tenho em mãos é a proposta do Benfica, que ainda não vi. Não falei com Florentino [Pérez] ou com a estrutura do Real Madrid, mas não sou estúpido e entre o clube e o Jorge [Mendes] há contactos que se vão transformar em contactos comigo na próxima semana. É uma semana em que devo decidir o meu futuro e o do Benfica. Tenho coisas em que pensar, obviamente", disse o treinador português.

Mourinho, de 63 anos, não fechou a porta à continuidade no Benfica e diz que a proposta de renovação apresentada pelos `encarnados` é "muito boa".

"Não vi o contrato que o Benfica apresentou. O Jorge Mendes disse-me que é um contrato muito bom, e se não ficar não tem nada a ver com estarmos fora da Champions. A Liga Europa não é a competição que o Benfica quer, mas o Benfica tem todas as condições para ganhar a Liga Europa, ao contrário do que pode acontecer com a Champions", disse o técnico.

Quanto a prazos para uma decisão, Mourinho deixou uma garantia: "O meu futuro vai ser decidido esta semana. Preciso de tempo para tomar a minha decisão", concluiu.

José Mourinho, treinador do Benfica, que hoje venceu o Estoril por 3-1 na última jornada da liga portuguesa, é apontado como o treinador do Real Madrid para a próxima época.

No contrato que tem com o Benfica existe uma cláusula que permite ao técnico e ao clube decidirem qual o caminho a seguir no prazo de 10 dias.

O português regressou esta temporada ao Benfica, clube no qual se estreou como treinador principal, em 2000/01, antes de assumir a União de Leiria e se consagrar no FC Porto.

Passou, depois, por Chelsea, Inter Milão e Real Madrid, durante três temporadas, entre 2010 e 2013, antes de regressar a Inglaterra, onde voltou a treinar os `blues`, mas também Manchester United e Tottenham.

Seguiram-se as experiências na Roma e no Fenerbahçe, antes de regressar aos `encarnados`, para substituir Bruno Lage.