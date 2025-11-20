Mourinho deixa críticas ao VAR na antevisão ao jogo da Taça

José Mourinho fez hoje, no Benfica Campus, a antevisão ao jogo dos encarnados frente ao Atlético Clube de Portugal, marcado para esta sexta-feira no Estádio do Restelo, a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal.



Na conferência de imprensa, Mourinho não esqueceu o último jogo dos encarnados antes da paragem para os compromissos da seleção, marcado por nova polémica de arbitragem, depois de mais um empate.



A resposta foi breve, mas o técnico benfiquista deixou uma sugestão: “É melhor acabarmos com o VAR”, disse, recordando o último jogo dos encarnados, onde considera que houve “um erro de grande dimensão”.



Regressado da Dinamarca um dia depois de ouvir a sentença que ditou 14 dias de pena de prisão suspensa por partilha de conteúdo ilegal nas redes sociais, Schjelderup estará disponível para entrar em campo. Em relação ao jovem jogador, Mourinho diz que assumir e aceitar o erro é um passo importante para aprender.



Para a próxima eliminatória da Taça de Portugal, José Mourinho também conta com Sudakov, ignorando o alerta da seleção ucraniana para um risco de recaída do jogador. Em causa está uma “lesão grave” na coxa detetada após a derrota da Ucrânia frente à seleção francesa por 4-0. Sobre o tema, o técnico diz ter “confiança total e recíproca” no departamento clínico do Benfica.



Fora da ficha de jogo, por uma questão de gestão de esforço, fica, para já, Leandro Barreiro, o único jogador do plantel que cumpriu todos os minutos possíveis na dupla jornada ao serviço das seleções.



Entretanto, soube-se que Dodi Lukebakio ficará fora dos relvados por, pelo menos, três meses, estando já agendada uma intervenção cirúrgica à fratura do tornozelo esquerdo contraída no jogo da Bélgica frente ao Liechtenstein. O regresso deverá acontecer apenas em fevereiro.



Mourinho rejeita usar o problema de Lukebakio para falar de novos jogadores para o plantel, garantindo que “joga outro” no lugar do extremo.



Manu Silva, que apesar de já integrar os treinos sem limitações, também não será opção e não consta do grupo de convocados para o jogo frente ao Atlético. O treinador encarnado garante: entra em campo a “equipa que pode ajudar a ganhar o jogo”.



E Rafa pode ou não regressar?



Incontornável nos corredores do Benfica tem sido nos últimos dias Rafa Silva, jogador do Besiktas desde 2024/25 e ex-Benfica. No entanto, Mourinho recusou “falar de jogadores de outros clubes” e que “não conhece”, embora venha sendo associado a um regresso do extremo a Lisboa, após dias de tensão com os dirigentes do clube turco, onde não joga desde 2 de novembro.



Sobre haver jogadores que “não sabem o que é o Benfica”, o treinador encarnado deixou uma crítica àqueles que não dão tempo nem têm paciência para que os atletas se adaptem.



José Mourinho não deixou de abordar o simbolismo de uma partida que já não se disputa há mais de quatro décadas. Lamentou, no entanto, que o palco de todas as decisões seja o Restelo, em Belém, e não o Estádio da Tapadinha, onde recorda ter acompanhado o Atlético CP da sua infância, na primeira divisão.



Espera, mesmo assim, “uma noite bonita de futebol”, e que, no final, o clube avance para a próxima fase da competição: “Não esperando facilidades, espero ganhar”.



O jogo desta sexta-feira inicia a ronda de eliminatórias da Taça da Portugal do fim de semana e junta dois emblemas que não se cruzam há 43 anos. A 11 de dezembro de 1982, o Benfica deslocou-se à Tapadinha e venceu o clube de Alcântara por 6-0, para a mesma competição, acabando nessa época por assegurar a 18ª taça de Portugal.



