Mourinho é prioridade para Real Madrid

Mourinho encontra-se atualmente perante um momento decisivo. O técnico pode optar por continuar mais uma temporada no Benfica ou acionar a cláusula de saída prevista no contrato com os encarnados até ao próximo dia 27 de maio.





Perante este cenário, o Benfica poderá tentar segurar o treinador, mantendo-o no clube e avançando para uma renovação contratual, numa tentativa de travar o interesse do Real Madrid.





José Mourinho orientou o Real Madrid entre 2010 e 2013, período em que conquistou títulos pelo clube espanhol, deixando uma marca significativa na história recente dos “merengues”.



