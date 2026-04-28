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Mourinho é prioridade para Real Madrid
De acordo com informações apuradas pela RTP, Florentino Pérez está efetivamente interessado em José Mourinho para assumir o comando técnico do Real Madrid na próxima época. Segundo dados recolhidos pela estação pública, já houve uma abordagem ao treinador português, que é nesta altura a prioridade do presidente do clube espanhol.
Mourinho encontra-se atualmente perante um momento decisivo. O técnico pode optar por continuar mais uma temporada no Benfica ou acionar a cláusula de saída prevista no contrato com os encarnados até ao próximo dia 27 de maio.
Perante este cenário, o Benfica poderá tentar segurar o treinador, mantendo-o no clube e avançando para uma renovação contratual, numa tentativa de travar o interesse do Real Madrid.
José Mourinho orientou o Real Madrid entre 2010 e 2013, período em que conquistou títulos pelo clube espanhol, deixando uma marca significativa na história recente dos “merengues”.
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