Mourinho garante que Benfica vai "jogar para ganhar" contra Juventus

"Não falo sobre os jogadores de outros clubes. E acho que essa é a maneira correta de encarar a situação. Para me proteger e proteger o meu clube. Só falo de jogadores do Benfica, então não há nada a discutir", frisou, avançando que o internacional português Bruma, que já recuperou de grave lesão e o acompanhou na antevisão do jogo, vai começar no banco de suplentes.









Bruma pronto para ajudar Benfica face à Juventus

O extremo do Benfica Bruma garantiu hoje que, apesar de ainda não estar fisicamente a 100%, após grave lesão, está preparado para ser lançado frente à Juventus, no duelo de quarta-feira da Liga dos Campeões de futebol.



"Na verdade foi uma lesão muito grave. Muito obrigado aos fisioterapeutas que me ajudaram a recuperar, e aos meus companheiros também. Agora há que continuar a trabalhar. Estou muito feliz por estar aqui, para poder ajudar os meus companheiros. E se o 'mister' Mourinho me disser que eu devo jogar, pode contar comigo", lançou o internacional luso na conferência de imprensa, em Turim.



Ainda sobre a rotura do tendão de Aquiles esquerdo, Bruma admitiu que passou um período "muito complicado", mas que está motivado para voltar ao seu melhor nível, mostrando-se ciente da necessidade de continuar a trabalhar para ultrapassar esta fase difícil.



"Graças a Deus, estou aqui e agora tenho que continuar a trabalhar, porque sei muito bem que não foi uma lesão fácil. Portanto, tenho que continuar a trabalhar para ultrapassar esta fase", referiu.



Sobre o atual momento do Benfica, que segue em terceiro na I Liga e já foi eliminado das taças domésticas, além de estar 'tremido' na fase de liga da 'Champions', Bruma considerou que houve "azar" na primeira metade da época, mas que a equipa vai continuar a trabalhar para melhorar.



"Acho que agora a equipa vai continuar a melhorar. Ainda mais, porque estamos a voltar todos [de lesões], portanto, acho que tudo vai dar certo. Temos que continuar a trabalhar e estamos focados no nosso objetivo", disse.



Ainda assim, Bruma admitiu que ainda não se sente totalmente recuperado da sua lesão.



"Na verdade, não me sinto a 100%. Comecei há duas semanas a treinar com a equipa e estou-me a sentir bem. Quero ganhar confiança e continuar a trabalhar, a melhorar pouco a pouco, e depois cabe ao 'miser' decidir qual é que é uma boa altura para voltar", afirmou.



Questionado sobre a mudança do número da sua camisola para o '7', deixando o '27' usado por Rafa, jogador que está a ser associado pela comunicação social a uma mudança dos turcos do Besiktas para a Luz, Bruma foi taxativo.



"Simplesmente, sempre gostei do número 7. Infelizmente, não podia ter o número 7 no início da época, estive lesionado. No início de janeiro disseram-me que posso utilizar o número 7 e foi isso. Tive só que trocar, não foi nada demais", explicou.



O Benfica visita o terreno da Juventus na quarta-feira, na sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, com o emblema luso a seguir provisoriamente no 28.º lugar, com seis pontos, fora dos lugares de acesso ao playoff. Já a Juventus é 18.ª, com nove pontos.







"Obviamente, considerando a classificação e os pontos normalmente necessários para a qualificação, o Benfica precisa de pontos. Não sei dizer se são três ou quatro, talvez cinco, não tenho ideia. Só saberemos isso no final do segundo jogo. Mas isso também nos livra de alguma pressão, pois se o empate de amanhã [quarta-feira] fosse suficiente, poderíamos ter algum peso psicológico", lançou o técnico das 'águias'.Mourinho vincou que o Benfica não sente, do ponto de vista psicológico, nenhum peso, e que vai "jogar para ganhar", apesar de reconhecer o potencial do adversário no duelo da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões."Sabemos contra quem estamos a jogar, sabemos onde estamos a jogar. Mas vamos jogar para tentar ganhar a partida. Depois, veremos no final do jogo o que nos falta para termos a chance de nos classificarmos na última rodada", acrescentou.Questionado sobre o reencontro contra o treinador da Juventus, Luciano Spalletti, com quem teve vários momentos marcantes durante a carreira, sobretudo, nas suas experiências em Itália, Mourinho elogiou o trabalho feito pelo rival."Mourinho contra Spalletti não é importante. A história é entre Benfica e Juventus. Espero qualidade [da Juventus], uma equipa com cultura tática, que não vai esperar, vai jogar a partida a querer ser a protagonista. Quando o treinador é bom e treina os melhores jogadores, só podes esperar qualidade. As equipas de Spalletti são organizadas, praticam um futebol coletivo, vertical e veloz, é um treinador muito bom", sublinhou.E acrescentou: "Já joguei [contra a Juventus] com o Inter, a Roma, o Manchester. Jogar aqui com o Inter é diferente de tudo, e é daí que vem o nosso amor, mas é fantástico jogar aqui. Também joguei com eles no Estádio Olímpico [de Roma], mas aqui ainda é melhor, é mais bonito. É um estádio moderno, no sentido de um estádio de futebol mesmo, com um grande ambiente".Mas o 'special one' destacou que "os jogadores do Benfica sabem o que é ser jogador de equipa grande e, com mais ou menos qualidade, mais ou menos experiência, quem veste a camisola do Benfica sabe que nestes jogos tem que dar a cara".Mourinho apontou ainda para as lesões que têm assolado o plantel das ‘águias’, confessando até que na viagem para Itália se sentiu o treinador da equipa B, dada a juventude do grupo que comanda."No avião, a dado momento, olhei para trás e pensei que era o treinador da equipa B, porque estão oito jogadores da equipa B no nosso grupo. Isso significa também as nossas dificuldades, com tantas lesões, mas é o Benfica. E o nosso objetivo é chegarmos ao último jogo com esperanças matemáticas de nos podermos qualificar", reforçou.O treinador setubalense disse ainda que o Benfica já conseguiu bater, 'sob a pressão' dos pontos - para avançar para a próxima fase da 'Champions' -, o Nápoles e o Ajax na presente edição da Liga dos Campeões, e voltou a salientar a necessidade de pontuar em Turim."Foi o que conseguimos fazer com o Nápoles e com o Ajax, entrar nos dois últimos com esperanças pragmáticas de nos podermos qualificar. E o objetivo é sair daqui com a qualificação aberta para o último jogo", afirmou.Sobre a possível contratação de Rafa, Mourinho jogou à defesa, escudando-se na regra de não se pronunciar sobre atletas que jogam noutras equipas.