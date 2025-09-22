Mourinho nega ter sido contactado pelo Benfica antes da saída de Bruno Lage

"No verão, eu não tive contacto absolutamente nenhum com o Benfica. Quando o diretor-geral [Mário Branco] veio para o Benfica e houve 25% de possibilidades de o Benfica jogar contra o Fenerbahçe, o nosso contacto acabou. Quando o Benfica perdeu contra o Qarabag, eu estava em Barcelona com a minha mulher e, no dia seguinte, nem sequer foi o diretor-geral que me ligou, foi o presidente. Eu vim para Portugal no final do dia e conversámos, acabou a história", contou José Mourinho.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo em atraso da I Liga com o Rio Ave, José Mourinho revelou que, há uns anos, foi efetivamente contactado pelo Benfica para assumir o cargo, sem se concretizar, e atirou que "ganhava mais" ficando em casa.

"Se eu ficasse em casa até ao final da época, ganhava mais do que a trabalhar no Benfica. Não se pode dizer que estou cá grátis, estou cá `negativo`. Porquê? Gosto muito de trabalhar e tinha saudades de jogar para o título, pois não o pude fazer na Roma e no Fenerbahçe. Estar em casa não é para mim. Colocar-me à prova, correr riscos, estar sujeito a ganhar ou perder, a um dia ser muito bom e noutro péssimo, são coisas que me alimentam e me tiram da zona de conforto", realçou o técnico.

José Mourinho comentou ainda que, se o convite tivesse partido de Sporting ou FC Porto, não sabia se aceitava, mas não o faria com a "velocidade e condições com que disse ao Benfica", frisando que o tempo é a maior dificuldade neste momento.

"Não é a minha intenção ir à procura de algumas coisas negativas do passado. Os treinadores têm ideias diferentes e é importante que os jogadores abracem com alegria e confiança as novas ideias. Tenho a sensação de que os jogadores estão a abraçar a minha forma de liderar e os conceitos que estamos a introduzir. É claro que não somos ainda os melhores amigos, mas estamos a construir alguma coisa de importante do ponto de vista humano", sublinhou o setubalense, de 62 anos.

José Mourinho voltou a falar da escolha Benfica, afirmando que "tinha saudades de jogar para aquilo que o Benfica joga. Tinha saudades de jogar para o título, não pude jogar para o título na Roma, não pude jogar para o título no Fenerbahçe", para logo de seguida rematar que "estar em casa não é para mim".

O central argentino Nicolás Otamendi "é um verdadeiro capitão" e José Mourinho elogiou a importância e o papel dos `miúdos` da formação no balneário, contando já com Lukebakio, que vai começar no banco a partida "difícil" contra o Rio Ave.

"Espero um adversário melhor do que os pontos que conquistaram até agora. Vê-se perfeitamente que é uma equipa que tem treinador e organização, que sabe o que quer e jogadores de boa qualidade. Eu espero um jogo difícil e precisamos do fator casa. Se, do ponto de vista tático, o crescimento tem de ser progressivo, do ponto de vista emocional será preciso uma conexão com os adeptos que os façam sentir-se em casa e que se esqueçam dos dois últimos duelos caseiros", apontou.

O Benfica, segundo, com 13 pontos, recebe o Rio Ave, 16.º, com três, às 20:15 de terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo em atraso da primeira jornada da I Liga de futebol, com a arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.