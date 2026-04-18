Mourinho promete Benfica competitivo em Alvalade





(Com Lusa)

“Somos uma equipa difícil para qualquer adversário, nenhuma equipa conseguiu ter um jogo fácil contra nós. Quero acreditar nesta linha de comportamento e no nosso nível competitivo, acreditando no trabalho que fizemos durante a semana. Não tenho razões para não acreditar. Nós temos de ser pragmáticos, coerentes e humildes em reconhecer que teremos um jogo muito difícil. O Benfica não ganha em Alvalade há muito tempo e nós vamos lá para ganhar”, considerou o treinador.Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi, José Mourinho apontou que “dérbi é dérbi”, seja no campeonato ou num torneio de pré-temporada, e, por isso, a motivação é intrínseca numa equipa que, apesar do terceiro posto, é invencível.“Temos os mesmos pontos que o Benfica tinha na época passada, os pontos que permitiram ao Benfica lutar pelo campeonato até ao último minuto do último jogo. Este ano, em função dos pontos que o FC Porto tem feito, deixam o Benfica a sete pontos da liderança. Não tendo feito uma época boa, mas em condições normais estaríamos numa situação diferente. Preferia já ter perdido, ter menos empates e mais pontos, mas a invencibilidade diz algo de positivo sobre esta equipa”, frisou.O técnico setubalense voltou a reforçar que a sua continuidade nos ‘encarnados’ na próxima temporada não depende só dele e que, por isso, não o pode garantir, revelando a disponibilidade de Tomás Araújo, Richard Ríos e Aursnes para o dérbi.“O Aursnes treinou a semana toda sem qualquer tipo de limitação. Está bem para jogar e vai jogar, pois considero-o um jogador fundamental. O Tomás treinou sem limitações ontem [sexta-feira] e hoje. Apesar de ainda termos uma breve sessão amanhã [domingo], considero que também está em condições. O Ríos está bem. Não treinou no início da semana, mas, a partir daí, treinou a tempo inteiro”, disse.José Mourinho procurou durante a semana “reduzir ao máximo a imprevisibilidade da natureza de um jogo de futebol”, ao explorar diferentes conceitos para preparar a sua equipa para o jogo, sem conseguir, no entanto, fazer futurologia para o dérbi.“O Sporting precisa de ganhar e o Benfica precisa de ganhar. A única coisa que um empate dará é ao Sporting uma maior segurança relativamente ao segundo lugar, mas é uma coisa que não lhes interessa. O único foco do Sporting está em ganhar o campeonato. Independentemente de todas estas variantes, dérbi é dérbi e não consigo imaginar o que pode acontecer”, vincou o técnico das ‘águias’, de 63 anos.O Benfica, terceiro, com 69 pontos, visita o Sporting, segundo, com 71 e menos um jogo, no domingo, às 18:00, para a 30.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num jogo arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.