Benfica
Mourinho promete Benfica competitivo em Alvalade
O treinador José Mourinho afirma-se crente no nível competitivo do Benfica para a visita ao terreno do Sporting, da 30.ª jornada da I Liga, apontando ao primeiro triunfo no Estádio José Alvalade em quatro anos.
“Somos uma equipa difícil para qualquer adversário, nenhuma equipa conseguiu ter um jogo fácil contra nós. Quero acreditar nesta linha de comportamento e no nosso nível competitivo, acreditando no trabalho que fizemos durante a semana. Não tenho razões para não acreditar. Nós temos de ser pragmáticos, coerentes e humildes em reconhecer que teremos um jogo muito difícil. O Benfica não ganha em Alvalade há muito tempo e nós vamos lá para ganhar”, considerou o treinador.
Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi, José Mourinho apontou que “dérbi é dérbi”, seja no campeonato ou num torneio de pré-temporada, e, por isso, a motivação é intrínseca numa equipa que, apesar do terceiro posto, é invencível.
“Temos os mesmos pontos que o Benfica tinha na época passada, os pontos que permitiram ao Benfica lutar pelo campeonato até ao último minuto do último jogo. Este ano, em função dos pontos que o FC Porto tem feito, deixam o Benfica a sete pontos da liderança. Não tendo feito uma época boa, mas em condições normais estaríamos numa situação diferente. Preferia já ter perdido, ter menos empates e mais pontos, mas a invencibilidade diz algo de positivo sobre esta equipa”, frisou.
O técnico setubalense voltou a reforçar que a sua continuidade nos ‘encarnados’ na próxima temporada não depende só dele e que, por isso, não o pode garantir, revelando a disponibilidade de Tomás Araújo, Richard Ríos e Aursnes para o dérbi.
“O Aursnes treinou a semana toda sem qualquer tipo de limitação. Está bem para jogar e vai jogar, pois considero-o um jogador fundamental. O Tomás treinou sem limitações ontem [sexta-feira] e hoje. Apesar de ainda termos uma breve sessão amanhã [domingo], considero que também está em condições. O Ríos está bem. Não treinou no início da semana, mas, a partir daí, treinou a tempo inteiro”, disse.
José Mourinho procurou durante a semana “reduzir ao máximo a imprevisibilidade da natureza de um jogo de futebol”, ao explorar diferentes conceitos para preparar a sua equipa para o jogo, sem conseguir, no entanto, fazer futurologia para o dérbi.
“O Sporting precisa de ganhar e o Benfica precisa de ganhar. A única coisa que um empate dará é ao Sporting uma maior segurança relativamente ao segundo lugar, mas é uma coisa que não lhes interessa. O único foco do Sporting está em ganhar o campeonato. Independentemente de todas estas variantes, dérbi é dérbi e não consigo imaginar o que pode acontecer”, vincou o técnico das ‘águias’, de 63 anos.
O Benfica, terceiro, com 69 pontos, visita o Sporting, segundo, com 71 e menos um jogo, no domingo, às 18:00, para a 30.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num jogo arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.
Em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi, José Mourinho apontou que “dérbi é dérbi”, seja no campeonato ou num torneio de pré-temporada, e, por isso, a motivação é intrínseca numa equipa que, apesar do terceiro posto, é invencível.
“Temos os mesmos pontos que o Benfica tinha na época passada, os pontos que permitiram ao Benfica lutar pelo campeonato até ao último minuto do último jogo. Este ano, em função dos pontos que o FC Porto tem feito, deixam o Benfica a sete pontos da liderança. Não tendo feito uma época boa, mas em condições normais estaríamos numa situação diferente. Preferia já ter perdido, ter menos empates e mais pontos, mas a invencibilidade diz algo de positivo sobre esta equipa”, frisou.
O técnico setubalense voltou a reforçar que a sua continuidade nos ‘encarnados’ na próxima temporada não depende só dele e que, por isso, não o pode garantir, revelando a disponibilidade de Tomás Araújo, Richard Ríos e Aursnes para o dérbi.
“O Aursnes treinou a semana toda sem qualquer tipo de limitação. Está bem para jogar e vai jogar, pois considero-o um jogador fundamental. O Tomás treinou sem limitações ontem [sexta-feira] e hoje. Apesar de ainda termos uma breve sessão amanhã [domingo], considero que também está em condições. O Ríos está bem. Não treinou no início da semana, mas, a partir daí, treinou a tempo inteiro”, disse.
José Mourinho procurou durante a semana “reduzir ao máximo a imprevisibilidade da natureza de um jogo de futebol”, ao explorar diferentes conceitos para preparar a sua equipa para o jogo, sem conseguir, no entanto, fazer futurologia para o dérbi.
“O Sporting precisa de ganhar e o Benfica precisa de ganhar. A única coisa que um empate dará é ao Sporting uma maior segurança relativamente ao segundo lugar, mas é uma coisa que não lhes interessa. O único foco do Sporting está em ganhar o campeonato. Independentemente de todas estas variantes, dérbi é dérbi e não consigo imaginar o que pode acontecer”, vincou o técnico das ‘águias’, de 63 anos.
O Benfica, terceiro, com 69 pontos, visita o Sporting, segundo, com 71 e menos um jogo, no domingo, às 18:00, para a 30.ª jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num jogo arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.
(Com Lusa)