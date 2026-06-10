Mourinho quebra silêncio e agradece a jogadores depois de saída do Benfica

José Mourinho ainda não tinha reagido ao anúncio da sua saída do SL Benfica. Quebra agora o silêncio, através das redes sociais, agradecendo a Rui Costa e aos jogadores.





O treinador diz que foi uma honra e privilégio representar o Benfica e deixa votos de sucesso pessoal e profissional a toda a equipa.









A confirmação surgiu depois do clube da Luz ter informado a CMVM da saída de José Mourinho para o Real Madrid por 15 milhões de euros.



Através de comunicado, o Benfica formalizou a intenção do Real em contratar o treinador português.



Na mesma nota, revela que o técnico concordou com o processo de rescisão.



No site oficial, os encarnados lembram o trajeto de Mourinho desde que chegou ao clube e desejam felicidades para o futuro na capital espanhola.

