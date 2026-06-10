Mourinho quebra silêncio e agradece a jogadores depois de saída do Benfica

Mourinho quebra silêncio e agradece a jogadores depois de saída do Benfica

É a primeira reação de José Mourinho após a saída do Benfica. O treinador agradece a Rui Costa e aos jogadores.

Inês Moreira Santos - RTP /
Pedro Nunes - Reuters

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José Mourinho ainda não tinha reagido ao anúncio da sua saída do SL Benfica. Quebra agora o silêncio, através das redes sociais, agradecendo a Rui Costa e aos jogadores.

O treinador diz que foi uma honra e privilégio representar o Benfica e deixa votos de sucesso pessoal e profissional a toda a equipa.


A confirmação surgiu depois do clube da Luz ter informado a CMVM da saída de José Mourinho para o Real Madrid por 15 milhões de euros.

Através de comunicado, o Benfica formalizou a intenção do Real em contratar o treinador português.

Na mesma nota, revela que o técnico concordou com o processo de rescisão.

No site oficial, os encarnados lembram o trajeto de Mourinho desde que chegou ao clube e desejam felicidades para o futuro na capital espanhola.
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