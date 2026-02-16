Mourinho quer "roçar a perfeição" e confia no plantel completo para eliminar favorito europeu

Benfica e Real Madrid reencontram-se no Estádio da Luz esta terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Depois de carimbarem a passagem num jogo de muitas emoções e com golo de Anatoliy Trubin, as ‘águias’ defrontam um Real Madrid “ferido”, evoluído e motivado para seguir para as próximas fases.



“Ganhar uma vez é difícil, ganhar três vezes é ainda mais difícil”, confessou o treinador encarnado na antevisão ao segundo de três encontros entre os dois emblemas esta temporada.



O contexto dos jogos é diferente e no futebol não se esperam “cópias”, confirmou o técnico português. Apesar da dificuldade acrescida frente a um adversário “gigante”, voltar a vencer o Real Madrid não será um milagre: “O futebol tem este poder e nós podemos ganhar. Gostava muito de eliminar o Real Madrid”.



Consciente de que é um embate difícil, Mourinho tem, no entanto, motivos para sorrir. As últimas sessões de treino antes da receção aos ‘merengues’ foram importantes para recuperar praticamente todos os jogadores lesionados ou em dúvida.



Bah regressa de uma longa paragem de mais de um ano e pode somar os primeiros minutos esta época já esta terça-feira. Richard Ríos também entra para a ficha de jogo e Dedic e Aursnes estão confirmados no onze inicial frente ao Real Madrid.



José Mourinho falou num “bom” grupo e, finalmente, com opções equilibradas. O técnico dos encarnados garantiu que o Benfica entrará em campo “com alegria e sem pressão”, valorizando a presença nesta fase da competição: “Os jogadores merecem estar aqui”.



Associado a um possível regresso a Madrid para orientar o emblema atualmente comandado por Álvaro Arbeloa, Mourinho assegurou que não será difícil responder “não” a um pedido de Florentino Pérez.



“Não quero alimentar histórias que não existem. Tenho mais um ano de contrato com o Benfica, é a única coisa objetiva que existe. Com o Real Madrid, tenho zero”, explicou, reforçando, ainda assim, a forte ligação que tem com o clube que representou entre 2010 e 2013.



O Benfica recebe os espanhóis do Real Madrid esta terça-feira, na Luz, às 20h00, com um histórico positivo de três vitórias em quatro encontros. O jogo é arbitrado pelo francês François Letexier.