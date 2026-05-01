Mourinho reconhece que Benfica é favorito ao segundo lugar

“O Benfica é tão favorito quanto o Sporting era há um par de semanas. A equipa que vai à frente, que depende de si própria, tem sempre a vantagem de não ter de se preocupar, de se desgastar com o adversário”, reconheceu o técnico do clube da Luz, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Famalicão.O empate do Sporting no terreno do AFS (1-1), último classificado do campeonato, na jornada anterior, deixou os ‘encarnados’ a dependerem apenas de si mesmos para terminarem em segundo lugar e qualificarem-se para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.Depois, na quarta-feira, em partida em atraso da 26.ª jornada, os ‘leões’ voltaram a ‘escorregar’, em Alvalade, frente ao Tondela (2-2), o que deixou o Benfica a precisar de apenas sete pontos em nove possíveis para atingir o objetivo.“Pode parecer estranho, até incompreensível, mas eu preferia precisar dos nove pontos para me qualificar [para a ‘Champions’]”, atirou Mourinho logo a abrir a conversa com os jornalistas.É que o técnico tem presente na memória “situações de menos dificuldade” em que o Benfica ‘tropeçou’, motivo pelo qual quer a sua equipa “pressionada” e que esta “sinta a responsabilidade” do que está prestes a alcançar.“Acho que este tipo de pressão faz quem é mais forte ainda mais forte. Já falei, obviamente, com os jogadores sobre este aspeto. Não quero uma equipa a pensar que sete pontos são suficientes, não quero uma equipa relaxada, quero uma equipa pressionada”, justificou.Mais à frente, já depois de ter reconhecido o favoritismo para alcançar o segundo lugar, Mourinho explicou as suas ‘reservas’ com o calendário que resta aos dois rivais de Lisboa.“O Benfica joga com o quarto classificado [Sporting de Braga, na 33.ª jornada], com o quinto [Famalicão, 32.ª jornada] e com o sétimo ou oitavo [10.º, Estoril, na 34.ª e última jornada], mas que é uma das equipas que melhor joga no campeonato. O nosso calendário é muito mais difícil para nós do que para eles”, analisou o ‘special one’.“Eles”, o Sporting, recebem o Vitória de Guimarães (sétimo), na segunda-feira, visitam o Rio Ave (12.º, na 33.ª jornada) e terminam, em Alvalade, com o Gil Vicente (sexto).Hoje, apesar de não vencer há cinco jogos, ter sido eliminado da Liga dos Campeões, perdido as hipóteses de revalidar o título de campeão nacional e ter até caído para o terceiro lugar, o Sporting renovou o contrato com o seu treinador, Rui Borges, o que deixou Mourinho “feliz por ele”, mas não incentivou a revelar mais detalhes sobre o seu próprio futuro no Benfica.“Não posso adiantar nada. Relativamente ao Real Madrid, [não há] nada. E relativamente ao Benfica, vocês conhecem a situação: tenho mais um ano de contrato com o Benfica e já está”, relembrou.O Benfica visita o Famalicão, no sábado, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Famalicão, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).A equipa orientada por José Mourinho procura a quarta vitória consecutiva no campeonato para deixar a cinco pontos, provisoriamente, o Sporting, que só entra em campo na segunda-feira, frente ao Vitória de Guimarães, em Alvalade.Já o Famalicão, quinto classificado, a cinco pontos do quarto, o Sporting de Braga, não perde para o campeonato desde 15 de fevereiro, quando cedeu, em casa, com o Sporting (1-0), e venceu cinco dos nove jogos que disputou desde então.“É surpresa só para quem não está atento. São, efetivamente, uma ótima equipa, com ambição de se qualificarem para uma das duas competições europeias ao alcance. É uma equipa que terá, para além disso, seguramente, a ambição de ganhar ao Benfica”, alertou Mourinho.