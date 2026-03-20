1.ª Liga
Futebol Nacional
Mourinho vai estar no banco no Benfica-Vitória de Guimarães
José Mourinho vai estar no banco do Benfica para o jogo contra o Vitória de Guimarães, que se realiza este sábado, 21 de março de 2026. A presença do treinador foi confirmada após o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter aceitado a providência cautelar apresentada pelo Benfica.
Esta decisão suspende temporariamente o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, permitindo que Mourinho oriente a equipa a partir do banco de suplentes no Estádio da Luz.
José Mourinho tinha sido punido com um jogo de castigo e onze dias de suspensão devido a incidentes ocorridos no "Clássico" contra o FC Porto.
O Conselho de Disciplina tinha inicialmente rejeitado o recurso do Benfica, mantendo a suspensão. O clube avançou para o TAD com uma providência cautelar para garantir a presença do técnico neste encontro decisivo
