Mundial clubes. Bruno Lage muito satisfeito com renovação de Otamendi

O Benfica e o Chelsea defrontam-se hoje pela quarta vez, no segundo encontro dos oitavos de final do renovado Mundial de clubes, marcado para as 16:00 locais (21:00 em Lisboa), no Bank of América Stadium, em Charlotte, Estados Unidos.





Treinador do Benfica frisa "enorme ambição" de seguir em frente





O treinador Bruno Lage garantiu na sexta-feira que o Benfica tem a “enorme ambição” de vencer hoje o Chelsea e conseguir o apuramento para os quartos de final do Mundial de clubes, nos Estados Unidos.



“A equipa está com a enorme ambição de prosseguir na prova, sabendo que é difícil, mas não impossível”, frisou Lage, não entregando sequer o favoritismo aos ingleses, vencedores da edição 2024/25 da Liga Conferência: “É 50/50”.



Na conferência de antevisão do segundo jogo dos ‘oitavos’ de final da prova, em Charlotte, o técnico dos ‘encarnados’ disse saber o que o espera: “Temos um conhecimento profundo de como o Chelsea joga”.



“Preparámos o jogo muito bem, analisando como o Chelsea se comporta com estas condições climatéricas, que mudam ligeiramente a intensidade do jogo. Agora, o que precisamos é de colocar em campo as nossas forças, individuais e coletivas. A nossa equipa está motivada”, disse Lage.



Do adversário, lembrou que não esteve nos “seis meses fantásticos” de Enzo Fernández na Luz e destacou o internacional luso Pedro Neto, “um dos melhores extremos do mundo, que nunca se sabe para que lado vai e é difícil de marcar”.



“O Chelsea é uma grande equipa, com um grande treinador, mas também sabe que o Benfica é uma grande equipa”, frisou Lage, adiantando a “ambição de fazer sempre mais”, depois de uma “boa prestação na Liga dos Campeões e do primeiro lugar no Grupo C do Mundial”, à frente do Bayern Munique, que derrotou por 1-0.



Lage falou ainda do “enorme orgulho” de estar a representar o futebol português e garantiu que o Benfica está a “encarar esta competição como um Mundial de seleções, mesmo na gestão de jogadores, em que é preciso perceber o momento de cada um”.



“Há jogadores que não fizeram grandes épocas e depois fazem grandes prestações numa competição mais curta”, disse, acrescentando que, coletivamente, tem de ser “transversal a agressividade”, algo no qual tem vindo a trabalhar.



Quanto a este percurso no Mundial de clubes ser uma afirmação pessoal, o técnico frisou que “todos os momentos” o são e disse que sabe bem o seu valor e que “não é por ganhar mais ou menos jogos” que é melhor treinador.



“Quanto ao Benfica, é claro que é grande pelas suas conquistas e não por vitórias morais”, frisou



Individualmente, disse ter ficado “muito satisfeito com os 45 minutos de Prestianni” contra o Bayern, elogiou também a “excelente exibição” de Renato Sanches, “pela qualidade com bola, a forma como soube prolongar a construção e variar de bola pelos corredores” e o “jogo fantástico de Di María, tanto no aspeto “ofensivo como no defensivo”.



Quanto ao ‘onze’, nada desvendou, nem sequer se vai manter o norueguês Aursnes como lateral direito: “Essa é a questão que não vou responder. Fredrik é um jogador fantástico, que fez uma temporada muito boa, um dos jogadores que merece mais descanso prolongado [pós Mundial], um líder pelo que faz em campo”.



“Defende como lateral e ataca como médio, ao lado dos médios, o que foi importante para nossa capacidade de ter bola com o Bayern. Combina bem com Di María, por dentro ou por fora. No ‘desenho’ do golo, houve interpretação coletiva, mas também individual, no ‘timing’ para se desmarcar e cruzar”, explicou.



Lage reconhece preocupação com arranque da época 2025/26





O treinador do Benfica, Bruno Lage, reconheceu na sexta-feira que o preocupa o início da época 2025/26, com o avançar no Mundial de clubes de futebol, e lamentou ter de jogar as pré-eliminatórias da ‘Champions’.



“Se já pensei que quanto mais longe chegar [no Mundial de clubes] mais difícil será o início da próxima época? Claro que sim, está tudo mais do que pensado, pois, independentemente de onde chegarmos, estes rapazes precisam de dias de férias, precisamos todos”.



Na conferência de imprensa de antevisão do embate dos ‘oitavos’ do Mundial de clubes, em Charlotte, com o Chelsea, Lage lembrou que o Benfica está a disputar “uma competição dura” e que a equipa já está “junta há 21 dias, com as mesmas rotinas”, pelo que será preciso “desligar, física e mentalmente”.



“Vai ser um desafio tremendo, sabendo que os jogadores terão de ter, no mínimo, 10 a 14 dias de férias. Se o planeamento for esse, só teremos 17/18 dias para preparar a Supertaça”, disse, abordando o primeiro jogo oficial de 2025/26, em 01 de agosto.



Desta forma, o treinador do Benfica, que disputará a Supertaça como finalista vencido da Taça, reconheceu desde já que o Sporting “parte em vantagem”, pois, para os ‘encarnados’ vai ser um “desafio tremendo poder competir os 90 minutos nesse momento”.



Depois do embate com os ‘leões’, chega um desafio bem mais importante para o Benfica, as pré-eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões, com a terceira, na qual entram os ‘encarnados’, marcada para 05 ou 06 de agosto (primeira mão) e 12 (segunda).



“Acredito, e penso que não estou enganado, que somos a única equipa europeia aqui presente que vai ter de fazer as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões”, lembrou.



E isto acontece porque, nesta altura, e face ao ranking de Portugal nas taças europeias, a I Liga portuguesa só tem direito a uma vaga direta, que foi para o campeão Sporting, com o ‘vice’ Benfica a ser relegado para as pré-eliminatórias.



“Isto dá que pensar, pelo que temos feito ao longo dos anos. Enquanto há países em que o terceiro, o quarto e o quinto entram diretos, o nosso segundo classificado tem de jogar duas pré-eliminatórias”, lamentou Lage.



E, no seguimento, lembrou a ‘desunião’ do futebol português, em que, habitualmente, se festejam as eliminações das outras equipas nacionais.



“Por vezes, gosta-se que o outro não vá tão longe, e depois acontece isso. Unidos, seremos mais fortes. A presença nestas provas dá para ganhar dinheiro, contratar melhores jogadores e ser mais competitivos”, lembrou.







“É com enorme prazer que falo do Nico. Vejo com agrado que finalmente se concretizou a vontade de toda a gente, do clube e do capitão”, afirmou o técnico dos ‘encarnados’, na conferência de imprensa de antevisão do embate de hoje com o Chelsea, dos oitavos de final do Mundial de clubes, em Charlotte.Lage acrescentou estar “muito contente por Nico [Otamendi] ter renovado” e acrescentou que foi disso que falou no último treino com o presidente do clube, Rui Costa.“Tinha sido informado pelo presidente que tínhamos acabado de contratar um reforço, que o acordo tinha acontecido ao final da noite [de quinta-feira, nos Estados Unidos] e ia ser anunciado”, disse Lage, sobre como tomou conhecimento da renovação.Por seu lado, vários jogadores também falaram da renovação de Otamendi, entre os quais o jovem central Bajrami.“Fico muito feliz, pois o Nico é uma referência para todos. Todos queríamos que continuasse, pois é muito importante dentro e fora de campo. Fez uma grande época”, frisou o jogador albanês, de 23 anos.Bajrami acrescentou que Otamendi “transmite confiança”, que é um “prazer partilhar o campo com ele” e desvalorizou o facto de lhe poder tirar espaço para se afirmar: “Concorrência? O mais importante é a equipa”.Por seu lado, o também argentino Prestianni, jovem extremo de 19 anos, falou de alguém que foi importante na sua integração na equipa.“Ajudou-me muito e é uma alegria que possa seguir mais um ano”, frisou o jovem jogador ‘encarnado’.Nicolás Otamendi, de 37 anos, estava em final de contrato com o Benfica, ao serviço do qual acumula 231 jogos, com 15 golos e oito assistências desde que chegou dos ingleses do Manchester City, em 2020/21, tendo vencido um campeonato, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira nas cinco temporadas realizadas ao serviço das ‘águias’.Em 2024/25, juntando as competições de clubes e seleções, o central já atingiu recordes de partidas (66), tentos (nove) e passes para golo (quatro) na carreira, na qual conquistou um Mundial (2022), duas edições da Copa América (2021 e 2024) e uma Finalíssima (2022) pela Argentina.Em Portugal, também passou pelo FC Porto, entre 2010 e 2014, tendo festejado três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e a edição 2010/11 da Liga Europa.