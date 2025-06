Mundial de Clubes. Benfica goleia Auckland City

Bruno Lage mexeu na equipa, retira Aktürkoglu e Orkun Kökcü e fez entrar Andreas Schjelderup e Renato Sanches. Ora, Renato Sanches foi entrar, ver e vencer. Marcou o terceiro do Benfica com um remate forte de fora da área.





Aos 76 minutos, novo golo do Benfica. Jogada elaborada pelo lado esquerdo, com Pavlidis a cruzar de pé esquerdo para o segundo poste, onde apareceu o médio a concluir à boca da baliza. Pouco depois bisa Leandro Barreiro a fazer o 5-0 para o Benfica. Tiago Gouveia fez um cruzamento rasteiro e Pavlidis executou um ligeiro mas decisivo desvio para o luxemburguês aparecer a finalizar. Nos descontos finais da partida Di María bisa e fecha a contagem através da marcação de uma grande penalidade.

No Inter&Co Stadium, em Orlando, na Florida, com 33 graus de temperatura e num jogo praticamente de sentido único, a história conta-se pelos ataques dos encarnados. Logo aos 4 minutos Akturkoglu, com um remate de primeira, após passe de Pavlidis, na esquerda, levou perigo à baliza de Garrow, com a bola a ir às malhas laterais. O Benfica carregava no ataque e, pouco depois, foi Otamendi com um remate acrobático, mas a bola foi direitinha para as mãos de Garrow.Ao minutos 24 que perdida de Pavlidis. Di María fez um passe magistral, de forma picada, para isolar o grego que, de pé esquerdo, remata. A bola ainda vai ao poste da baliza neozelandesa.À passagem da meia-hora de jogo o Benfica ainda não conseguiu desfazer o nulo, apesar das muitas investidas que já teve junto da baliza do Auckland City. Perto do intervalo, o Benfica com duas chances. Pavlidis e Di María com remates fortes para duas boas defesas de Garrow.Nos descontos da primeira parte, grande perdida de Leandro Barreiro. O médio apareceu na cara do golo, rematou para grande intervenção do guarda-redes neozelandês. Mais uma perdida para as águias. Aos 45+5, grande penalidade para o Benfica. Di María com toda a calma inaugura o marcador. O extremo rematou rasteiro e com classe para a esquerda do guarda-redes, enganando Garrow.Depois de quase duas horas e meia de interrupção do jogo devido ao mau tempo, Zhou, que na primeira parte não queria ser substituído após levar uma bolada, ficou no balneário, dando lugar a Garriga. Carreras também não voltou para a segunda parte, sendo substituído por Dahl.O Auckland City parece ter aparecido mais atrevido nesta segunda metade e chegou com algum perigo à baliza encarnada. O primeiro remate foi Haris Zeb para defesa de Trubin, que cedeu o canto. Na sequência do canto, cruzamento perigoso de Lagos, a causar calafrios na área dos encarnados.Estes dois lances parecem ter acordado o Benfica que na resposta marcou por intermédio de Pavlidis, após excelente trabalho já dentro da área dos neozelandeses. Perto da hora de jogo esteve à vista o terceiro golo, com Garrow a sacudir a bola com a ponta da luva após remate de Akturkoglu.Com este triunfo, e com Di María a ser considerado o Homem do Jogo, o Benfica passa a somar quatro pontos e na última jornada vai defrontar o Bayern de Munique que esta madrugada defronta o Boca Juniors.