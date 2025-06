Mundial de Clubes. Benfica nos oitavos ao vencer Bayern pela primeira vez

Com esta vitória, o Benfica passa aos oitavos de final do Mundial de Clubes em primeiro lugar do Grupo C, o Bayerno segue também para os oitavos em segundo lugar.





O Benfica vai defrontar no sábado, pelas 16h00 locais (21h00 em Lisboa), o Chelsea ou o Espérance Tunis, de novo em Charlotte.



, o Bayern entrou entrou melhor na partida e com controlo da posse de bola, mas foi o Benfica a causar mais perigo à boa entrada dos germânicos, com Di María a proporcionar, com uma remate de fora da área, uma grande defesa a Neuer a sacudir para canto.Pouco depois, no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte,. Bela jogada individual de Pavlidis, o grego isola-se, entra na área e remata meio na bola meio na relva. Podia ter feito melhor o avançado encarnado apesar do encosto subtil do defesa do Bayern Upamecano.Gnabry ultrapassou Aursnes na direita, fez um cruzamento atrasado, com a bola a passar entre Dahl e Barreiro e chegar a Sané, que disparou por cima.Do lado dos bávaros só há a registar um remate de Sané, mas que saiu muito por cima.Para o arranque da segunda parte, tripla substituição operada pelo treinador Kompany. Kane, Olise e Kimmich vão a jogo, Palhinha, Bischof e Gnabry saem. Bruno Lage não fez alterações. O Bayern entrou mais forte, mais agressivo fruto das alterações.Primeiro evita o golo de Sané, completamente isolado na cara do ucraniano, depois a defender com segurança um remate de Muller em zona frontal.Bruno Lage não gostou do que viu nestes primeiros minutos e operou duas alterações. Saem Prestiani e Schjelderup, entram os turcos Kokçu e Akturkoglu.Excelente movimento individual do turco, que tirou da frente a defesa do Bayern e rematou de forma rasteira para grande intervenção de Neuer.O Bayern tomou conta da partida e já teve um golo anulado, por fora-de-jogo, e uma bola no poste da baliza de Trubin., mas o remate foi intercetado por um defesa da equipa germânica.O Bayerno continuava a carregar sobre a defensiva encarnada, mas Trubin e António Silva, excelentes exibições, iam chagando para as encomendas. Bruno Lages esgotou as substituições fazendo sair Di María e Pavlidis, esgotados, entrando João Rego e Tiago Gouveia.Sané, outra vez num um para com o ucraniano, não conseguiu fazer o golo do empate. Enorme saída do guarda-redes a cortar os ângulos de remate ao germânico.