Mundial2022: Benfiquista Haris Seferovic nos convocados da Suíça

Apesar de o ponta de lança ‘encarnado’ fazer parte do primeiro lote de 28 convocados do selecionador Murat Yakin, que substitui no cargo Vladimir Petkovic, no início do mês, não é certo que possa ser utilizado, visto que não joga desde 04 de agosto, dia em que saiu lesionado do encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao russos do Spartak de Moscovo (2-0).



Os helvéticos, segundos classificados da ‘poule’ C de qualificação, com seis pontos, recebem a campeã europeia Itália, em Basileia, em 05 de setembro, e deslocam-se três dias depois a Belfast, para defrontar a Irlanda do Norte. Antes, na quarta-feira, está agendado um particular com a Grécia.



A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final.



Os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os ‘play-offs'.



Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo campeonato do mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.