Mundial2026: Avançado do Benfica Ivanovic na lista de reservas da Croácia

Ivanovic, de 22 anos, poderá ser chamado pelo selecionador Zlatko Dalic, em caso de indisponibilidade de algum dos 26 futebolistas que integram a lista principal, na qual se destaca Modric, de 40 anos, que se prepara para participar pela quinta vez no Campeonato do Mundo.



Modric fraturou um osso da face em abril, mas deve estar apto para representar a Croácia, finalista vencida em 2018 e terceira classificada em 2022, no jogo de estreia no Grupo L da edição deste ano, em 17 de junho, com a Inglaterra, antes de defrontar o Panamá e o Gana, em 23 e 27 de junho, respetivamente.



Além do veterano médio, Zlatko Dalic convocou outros nomes sonantes do futebol croata, como o defesa Josko Gvardiol, os médios Mateo Kovacic e Mario Pasalic e os avançados Ivan Perisic (que marcou nas últimas três fases finais), Andrej Kramaric, Ante Budimir e Marco Pasalic.



A fase final do Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México. A seleção portuguesa também está qualificada e vai disputar o Grupo K, em conjunto com com Colômbia, Uzbequistão e Congo.



