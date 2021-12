Nelson Veríssimo, o regresso um ano e meio depois

Nelson Veríssimo, de 44 anos, comandava a equipa B do Benfica e assume a liderança da equipa principal num dia de tristeza pessoal, pois faleceu a sua mãe.





A dois dias de novo confronto com o FC Porto no Dragão, agora a contar para o campeonato, Nelson Veríssimo vai tentar atenuar os efeitos da "tempestade" que assolou a equipa de futebol face à saída de Jorge Jesus.





Veríssimo orienta a equipa no treino desta terça-feira e tudo indica que estará à frente da equipa principal até final da temporada, com 'pergaminhos' de líder da II Liga de futebol, na qual somou 10 vitórias em 15 jogos na presente temporada, que colocam os 'bês' a uma distância de quatro pontos do segundo classificado, o Feirense.



Na primeira passagem pelo comando da equipa principal, numa época atípica, que terminou apenas em agosto devido à pandemia de covid-19, Veríssimo somou um empate e quatro vitórias na I Liga, com destaque para o triunfo sobre o Sporting (2-1) na última jornada da competição.



Não foi suficiente para 'anular' a distância, que terminou em cinco pontos de atraso, para o FC Porto, que se sagrou campeão nacional e conquistou a Taça de Portugal com uma vitória (2-1), precisamente, sobre o Benfica, naquele que foi o último jogo de Veríssimo à frente da equipa do Benfica.



Curiosamente, a estreia da segunda passagem de Veríssimo será igualmente frente ao FC Porto, na quinta-feira, na 16.ª jornada da I Liga.



Enquanto jogador, Nelson Veríssimo fez quase toda a formação nos 'encarnados', onde ingressou em 1989, oriundo do Atlético Povoense, ainda com idade de infantil (sub-13).



Estreou-se na equipa principal em 1995/96, onde alinhou em apenas três encontros, uma época antes de ser emprestado ao Alverca, para nunca mais voltar ao Benfica na condição de jogador.



Antes de iniciar a carreira de treinador, como adjunto de Luís Norton de Matos, na primeira época do projeto da equipa B do clube da Luz, Veríssimo representou ainda a Académica, o Vitória de Setúbal, o Fátima e o Mafra.





c/Lusa