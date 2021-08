Nemanja Radonjic “muito feliz” e com ambição de “ganhar títulos” pelo Benfica

“Sinto-me muito feliz. É espetacular estar no Benfica. Quando surgiu esta oportunidade, fiquei mesmo muito contente. Estou mesmo feliz por estar no Benfica e só posso prometer aos adeptos que vou dar sempre tudo em campo”, afirmou o internacional sérvio, em declarações à BTV, após ser apresentado como reforço das ‘águias’, no relvado do Estádio da Luz.



O extremo, de 25 anos, que foi cedido pelo Marselha até final da temporada, revelou que fez “algumas perguntas” aos compatriotas Ljubomir Fejsa e Lazar Markovic, antigos jogadores do Benfica, de forma a inteirar-se sobre a realidade do clube.



Por outro lado, salientou a vontade de erguer troféus com a camisola encarnada: “Vou dar sempre o máximo por este clube. Estou totalmente disponível para o que o treinador pedir e quero muito ganhar títulos ao serviço do Benfica.”



Radonjic disse que o jogador que conhece “melhor” do atual plantel é o central argentino Nicolás Otamendi e deixou ainda elogios ao treinador Jorge Jesus.



“É um dos melhores treinadores, ganhou vários títulos onde esteve, quer no Brasil, quer em Portugal. É um grande treinador”, referiu o novo número ‘23’ do Benfica, que se definiu como um jogador que gosta de “driblar, assistir e também de marcar golos”.



Nemanja Radonjic começou a carreira no Partizan, tendo posteriormente acumulado passagens por Viitorul Constanta, Roma, Empoli, Cukaricki e Estrela Vermelha, antes de rumar ao Marselha, em 2019.



Na segunda metade da temporada passada, esteve cedido aos alemães do Hertha, pelos quais participou em 12 jogos e marcou um golo.