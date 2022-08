Neres quer jogar bem e ganhar ao Dínamo de Kiev

O futebolista do Benfica, David Neres, fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo da 2.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões, com o Dínamo Kiev marcado para terça-feira no estádio da Luz, com início às 20h00.