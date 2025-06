Nicolás Otamendi renova por mais uma época com o Benfica

Depois de muita especulação, o Benfica confirmou a renovação do capitão argentino. Através das redes sociais, os encarnados revelaram que Otamendi vai continuar a jogar pelo vice-campeão português na próxima época.





"Otamendi renova até 2026. Vamos, capitão!", pode ler-se na publicação do clube da Luz.

Depois de recusar ofertas da Arábia Saudita e de regresso ao Velez Sarsfield, clube que o formou, Otamendi renova e vai cumprir a sexta temporada de águia ao peito.





O argentino, que já representou o FC Porto, chegou ao Benfica em 2020, como parte do negócio com o Manchester City que levou Ruben Dias ao clube inglês. Cedo se impôs na equipa treinada por Jorge Jesus e tornou-se capitão ainda antes do fim da primeira época.





Até ao momento, Otamendi leva mais de 230 partidas pelo Benfica, tendo chegado aos 53 jogos esta temporada frente ao Bayern de Munique. Em termos individuais também apresenta os melhores números desde que chegou a Lisboa: oito golos e quatro assistências.





O defesa de 37 anos conquistou até agora três títulos pelo Benfica. Venceu um campeonato com Roger Schmidt e festejou a conquista de uma Supertaça e uma Taça da Liga.