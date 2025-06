Noronha Lopes aposta na mudança no Benfica

”, expressou João Noronha Lopes, durante o seu discurso de apresentação.Num pavilhão sobrelotado, com cerca de 2.000 benfiquistas e várias centenas de fora, por razões de segurança, João Noronha Lopes explicou os motivos que levam a esta recandidatura, depois das eleições perdidas em 2020 para Luís Filipe Vieira.”, sublinhou o empresário.João Noronha Lopes apontou que Rui Costa desperdiçou a oportunidade atribuída pelos benfiquistas, gerando-se uma “cultura de derrota” e uma gestão desportiva “errática e desastrosa”, e criticou o “atual regime instalado no futebol português”.”, salientou o empresário, sócio 5.001 do clube encarnado.João Noronha Lopes ressalvou que “as circunstâncias do Benfica de Rui Costa em 2025 não são as circunstâncias do Benfica de Luís Filipe Vieira em 2020”, embora “também este Benfica de Rui Costa não serve” para o que o candidato ambiciona, destacando uma necessidade das "águias" assente em liderança e transparência.”, começou por afirmar João Noronha Lopes.E prosseguiu: “”.João Noronha Lopes foi parte integrante da direção eleita em 2000, liderada pelo antigo presidente Manuel Vilarinho, presente na apresentação da candidatura, tal como os ex-futebolistas Nuno Gomes e Vítor Paneira, que apoiam a candidatura.O empresário, de 58 anos, perdeu a corrida à presidência para Luís Filipe Vieira, em 2020, recebendo 34,71% dos votos, contra 62,59% do antigo líder benfiquista. Rui Gomes da Silva, também candidato, obteve somente 1,64% nesse escrutínio.