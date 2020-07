Noronha Lopes assume "corrida" à presidência do Benfica

Este sócio do Benfica fará a apresentação formal às eleições de outubro numa conferência de imprensa a realizar pelas 17h00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.



Sob o lema “A Glória É agora”, Noronha Lopes surge como o quarto candidato onde já se encontram o atual presidente Luís Filipe Vieira, Rui Gomes da Silva (ex-vice-presidente do Benfica) e Bruno Costa Carvalho (candidato derrotado em 2009).



João Noronha Lopes, gestor formado em Direito pela Universidade de Lisboa, de 53 anos, foi vice-presidente na direção encabeçada por Manuel Vilarinho, que antecedeu Luís Filipe Vieira.



A génese desta candidatura terá surgido num grupo de WhatsApp que junta vários benfiquistas, entre eles o professor Pedro Adão e Silva e o publicitário Vasco Mendonça.



Ao que foi possível apurar a candidatura reconhece méritos a Luís Filipe Vieira na retoma do clube mas entende que o modelo de liderança e de negócio estão esgotados.



Os casos de justiça e as suspeitas que envolvem antigos responsáveis do Benfica e, sobretudo, Luís Filipe Vieira — nomeadamente na Operação Lex, na qual será acusado por recebimento indevido de vantagem — são vistos como grãos que mancham a história do clube.



Esta candidatura ao que foi possível apurar já recolheu o apoio de várias figuras públicas da televisão e da rádio.



Noronha Lopes começou a carreira de advogado no cadeia de 'fast food' McDonald’s, em Portugal. É atualmente CEO da consultora Porta Branca, integra também Católica Lisbon School of Business and Economics.