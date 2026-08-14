Norte-americano Luke Barret reforça basquetebol do Benfica

Com contrato válido por uma época, o extremo mostrou-se entusiasmado por iniciar um novo capítulo da carreira, num clube com historial e tradição forte, e encantado com a energia incrível que se sente no clube.



Luke Barrett, de 24 anos, apresenta-se como "um jogador versátil, disponível para desempenhar diferentes funções, mas sempre subordinadas a uma prioridade: contribuir para as vitórias da equipa”, referem os ‘encarnados’ nas suas redes sociais.



Natural de Piedmont, na Califórnia, viveu a primeira experiência no basquetebol europeu na temporada passada, ao serviço dos polacos do Arka Gdynia.



Antes de rumar à Europa, Luke Barrett passou cinco épocas (2020/21 a 2024/25) no desporto universitário norte-americano, ao serviço dos Saint Mary's Gaels. Nesse período, foi finalista em 2022, 2023 e 2025 e sagrou-se campeão da WCC em 2024.