Noruega chama Schjelderup

Schjeldrup integra uma lista de 25 jogadores, na qual se destaca avançado Erling Haaland, do Manchester City.



Neste início de apuramento, a Noruega começa por defrontar em 22 de março a Moldávia, no Estádio Zimbru, em Chisinau, às 17:00 (horas de Lisboa), seguindo-se o jogo com Israel, em 25, no Estádio Estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria, às 19:45.



A Noruega integra um grupo com Moldávia, Israel, Estónia e o derrotado do Alemanha-Itália, dos quartos de final da Liga dos Nações.