Norueguês Sindre Heldal e o francês Aurélien Padolus reforçam andebol do Benfica até 2028

Sindre Heldal. Do Paris Saint-Germain para o Benfica





O internacional de 27 anos, chega ao Benfica proveniente dos franceses do Paris Saint-Germain, pelos quais conquistou o campeonato gaulês na última temporada, após passagens no seu país por Fyllingen Bergen, Naerbo IL e Elverum, tendo conquistado um campeonato e uma Taça da Noruega.

O norueguês junta-se nas opções dos 'encarnados' ao guarda-redes islandês Breki Árnason (ex-Fram Reykjavik), de 21 anos, que na segunda-feira foi anunciado como reforço do andebol do Benfica para as próximas quatro temporadas, até 2030.









Aurélien Padolus. O melhor defensor da última edição da Liga Francesa





Padolus é também reforço para o andebol encarnado. O defensor francês, de 29 anos, tal como Heldal, também assinou contrato com o Clube até 2028 e prepara-se para viver a primeira experiência fora de França.





Formado no USAM Nîmes, o jogador passou pelo Sarrebourg HB, o Pontault e o Istres Provence, clube que deixou para rumar à Luz. De acordo com o site do Benfica o defesa afirmou-se como um dos melhores especialistas defensivos do Campeonato, tendo sido eleito o melhor defensor da última edição da Liga Francesa, uma das mais competitivas da Europa, distinção que já havia alcançado também na 2.ª Divisão francesa.





"Considero-me um jogador muito forte do ponto de vista defensivo. Depois, jogo como lateral-esquerdo, mas, se o treinador precisar, também posso atuar como pivô. A defesa é a parte mais importante do meu jogo. Procuro sempre criar dificuldades aos adversários e levá-los a cometer erros", revelou.





Numa mensagem dirigida aos Benfiquistas, Aurélien Padolus deixa uma promessa e um apelo para a nova temporada. "Espero que os adeptos estejam presentes em todos os jogos para nos apoiar".









“Estou muito entusiasmado por representar um clube desta dimensão. O Benfica é um clube reconhecido em todo o mundo, por isso estou muito feliz por estar aqui e ansioso por começar”, afirmou o jogador, em declarações à BTV.Sindre Heldal deixou ainda um apelo aos adeptos encarnados para que apoiem a equipa: “Espero que venham aos jogos para nos apoiar. Da nossa parte, vamos fazer tudo para criar uma ligação forte com os adeptos. (…) Espero que possamos conquistar muitas coisas juntos”.