Novos acionistas do Benfica com `mão` em clubes de futebol e basebol

Os dois sócios gerentes do fundo Lenore Sports Partners (LSP), Jean-Marc Chapus e Elliot Hayes, são identificados no comunicado deste acionista, que passa a deter 5,24% do capital da sociedade.



Chapus, formado em Harvard, fundou e gere o fundo Crescent Capital, trabalhando sobretudo na gestão de ativos no mundo financeiro, tendo investido no futebol sobretudo a título individual.



Investiu nos Milwaukee Brewers, uma das equipas que compõe a Liga norte-americana de basebol (MLB).



Também Hayes tem passado académico em Harvard, mas menor experiência no mundo do desporto, em que fez parte de um consórcio que adquiriu 80% do capital do Nice, em 2016.



Esse grupo vendeu o clube, depois, à INEOS, de Jim Ratcliffe, que detém 29% do Manchester United, o Lausanne, uma equipa de ciclismo e um terço da equipa de Fórmula 1 da Mercedes.



De resto, o interesse de Chapus e da Lenore Sports Partners no Benfica não é novo, uma vez que, em 2024, a Bloomberg e outros portais especializados tinham-no apontado como comprador de até 25% das ações, em concreto através da aquisição da participação de José António dos Santos.



Hoje confirmada, a transação já ocupa parte significativa do sítio oficial da Lenore na Internet, na qual se pode ler que o Benfica é “o investimento principal no futebol/desporto” deste fundo.



As 753.615 ações da SAD do Benfica penhoradas ao antigo presidente ‘encarnado’ Luís Filipe Vieira foram compradas pelo fundo Lenore Sports Partners, informou hoje a sociedade desportiva ‘encarnada’.



Recordando, em comunicado, “décadas de experiência em desporto, finanças, imobiliário, media e marketing”, a LSP pretende “ser um parceiro do clube à medida que este navega num panorama futebolístico cada vez mais competitivo, explorando oportunidades em mercados e setores onde a Benfica SAD tem grande potencial de evolução”.



A dupla mostrou-se hoje feliz com a aquisição, remetendo-se ao silêncio até final da temporada, sem vontade de interferir na gestão desportiva.



“Estamos honrados por nos tornarmos acionistas da Benfica SAD e estamos empenhados em ser um parceiro produtivo que colabora com a liderança da Benfica SAD e do clube, incluindo a expansão das fontes de receita para o Sport Lisboa e Benfica”, pode ler-se.