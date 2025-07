Nuno Félix lesiona-se com gravidade e desfalca Benfica por vários meses

"O Sport Lisboa e Benfica informa sobre a situação clínica do atleta Nuno Félix, que sofreu uma entorse do joelho direito com rotura completa do ligamento cruzado anterior", escreveram os 'encarnados', em nota no sítio oficial na internet, sem detalhar o tempo de paragem previsto.



O jovem centrocampista, de 21 anos, encontrava-se a realizar a pré-temporada na equipa principal do Benfica, pela qual totaliza três encontros na derradeira época, aos quais adiciona um golo em 27 encontros pelo conjunto 'secundário', da II Liga.



Na formação das 'águias' desde 2016/17, o algarvio ficará ausente da competição por vários meses, à semelhança dos colegas Alexander Bah e Manu Silva, vítimas de uma lesão semelhante, em fevereiro, da qual ainda se encontram a recuperar.



O Benfica prossegue a preparação para a temporada 2025/26, que terá início com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao rival Sporting, que venceu a 'dobradinha' (I Liga e Taça de Portugal), às 20:45 de 31 de julho, no Estádio Algarve.