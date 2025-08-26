Nuno Gomes e Vítor Paneira integram candidatura de Noronha Lopes ao Benfica

"João Noronha Lopes anunciou os primeiros nomes da estrutura para o futebol do Benfica: Nuno Gomes e Vítor Paneira. São dois símbolos do clube, duas referências, que representam a verdadeira mística benfiquista", salientou a candidatura "Benfica acima de tudo", em comunicado.



O ex-avançado internacional português Nuno Gomes, de 49 anos, conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira nas duas passagens pelo Benfica, entre 1997 e 2000 e de 2002 a 2011, sendo o 10.º melhor marcador da história 'encarnada', com 166 golos, em 398 jogos.



"Nuno Gomes será o vice-presidente para o futebol, supervisionando o futebol em estreita articulação com João Noronha Lopes. Traz consigo uma vasta experiência no futebol nacional e internacional, a par de um profundo conhecimento da realidade do Benfica e dos desafios que o futebol profissional enfrenta hoje", referiu.



Já o antigo médio internacional luso Vítor Paneira, de 59 anos, venceu três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça pelo Benfica, entre 1988 e 1995, num período em que foi finalista derrotado da então designada Taça dos Clubes Campeões Europeus frente aos italianos do AC Milan, em 1989/1990, e acumulou 44 tentos em 289 partidas.



"Vai estar intimamente ligado ao dia a dia da equipa profissional e trabalhará em proximidade com o diretor-geral e o vice-presidente Nuno Gomes. Vítor Paneira representa a entrega, a mística e a essência de ser benfiquista. Traz consigo um entendimento muito claro da exigência que representa envergar o emblema do Benfica", notou.



João Noronha Lopes é um dos seis candidatos assumidos às eleições dos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029, agendadas para 25 de outubro, na companhia de Rui Costa, atual presidente 'encarnado', do empresário Luís Filipe Vieira - frente ao qual perdeu nas urnas em 2020 -, dos advogados João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho e do industrial Martim Mayer.

