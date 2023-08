Nuno Resende continua a liderar o hóquei do Benfica

"Encaro com satisfação. É sinal de que algo foi bem feito no trabalho e que o clube acreditou no que está a ser feito e quis apostar ncontinuidade. Acho que é importante, devido ao que fomos alcançando e àquilo que podemos alcançar no futuro, fruto dessa estabilidade", exprimiu o técnico de 48 anos, ao site do clube da Luz.



Nuno Resende comandou as águias nas últimas duas épocas, tendo celebrado a conquista de uma Supertaça e de um Campeonato Nacional, além de uma Taça Jesus Correia (torneio da AP Lisboa), todos estes troféus em 2022/23. O técnico contabiliza 72 vitórias e cinco empates ao longo de 100 partidas.







"São interessantes os números, mas acreditamos que podemos fazer melhor. Isso significa estar novamente em momentos de decisão, alcançar novas vitórias e esse é o desafio a que nos propusemos. Esse é o desafio do Benfica e aquilo que o Presidente pretende, e nós, enquanto colaboradores do clube, sabemos bem da importância de ganhar", almejou Nuno Resende.



Para alcançar essa subida de nível, o treinador considera que é necessário reter os aspetos positivos da última época: "Agarrarmos aquilo que fizemos bem no ano passado é fundamental. Sermos sólidos em termos defensivos e garantirmos em termos ofensivos as vantagens que são necessárias para ganhar os jogos. Quando jogas para ganhar, tens de ter isso em linha de conta. São dois processos claramente identificados e trabalhados".



Contudo, Nuno Resende acredita que os seus pupilos podem "ser ainda mais sólidos e muito mais consistentes nas várias fases do processo defensivo". Assim, é necessário "introduzir os novos atletas que chegam nesse registo e dar melhorias àquilo que tem sido feito".







O timoneiro benfiquista expôs ainda que, "atendendo a estas primeiras semanas de trabalho, há boas perspetivas" para o próximo ano desportivo, uma vez que "os jogadores vieram com muita vontade de trabalhar e não de estar à sombra do que foi conquistado", antes "pelo contrário", disse a concluir.