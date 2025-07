Obrador assina por cinco anos com o Benfica

“O lateral-esquerdo Obrador, de 21 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. Assinou com o Clube um contrato válido até 2030, transferindo-se do Real Madrid para a Luz", informaram os 'encarnados' na seu site oficial.



Apesar de os clubes não terem revelado o montante da transferência, a comunicação social portuguesa avança que o negócio foi concluído por cerca de cinco milhões de euros.



"Para mim, é um orgulho representar um clube tão histórico como o Benfica. Estou com muita vontade de me juntar aos meus novos companheiros", afirmou, em declarações à BTV, definindo-se como um "um lateral que ajuda defensivamente e, quando se integra no ataque, também ajuda pelas alas".



Além de considerar o Benfica "um clube muito grande, muito importante na Europa, pelo qual passaram jogadores históricos", Obrador revelou que não teve quaisquer dúvidas quando soube do interesse das 'águias'.



"Quando me chegou a oferta do Benfica, fiquei com muita vontade de defender este emblema. Espero crescer e ajudar a equipa, e ganhar tudo o que for possível. Vou dar a minha vida por esta camisola", assinalou o sócio número 410.412 do clube.



Obrador, de 21 anos, dividiu a sua formação entre o Maiorca e o Real Madrid, tendo alinhado na última temporada ao serviço do Deportivo, da II Liga espanhola, por empréstimo dos ‘merengues’.



Na formação da Corunha, Obrador foi utilizado em 33 partidas, somando uma assistência. O defesa chegou ao Real Madrid em 2021/22, tendo alinhado nos sub-19 e na equipa B.



O lateral chega para ser opção para o lado esquerdo da defesa, juntando-se ao sueco Samuel Dahl como as opções de Bruno Lage para o lugar, numa altura em que Álvaro Carreras está perto da saída, precisamente rumo ao Real Madrid.