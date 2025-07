Oposição saúda recandidatura de Rui Costa

, escreveunas redes sociais.O gestor, que perdeu o escrutínio de 2020 para Luís Filipe Vieira, refere na mesma mensagem que “não faltaram oportunidades a Rui Costa”, pelo que “agora é tempo de mudança”:”, afirmou.também reagiu nas redes sociais ao anúncio da recandidatura do atual presidente, solicitando-lhe que “defenda” os interesses dos sócios até 25 de outubro, data do ato eleitoral.”, escreveu o advogado.Jáconfessou ter recebido “com perfeita naturalidade” este anúncio, que “só peca por tardio”, pedindo, contudo, “responsabilidade” na gestão do clube nos próximos meses, tendo em conta que “não se podem tomar decisões com objetivos eleitorais, que possam colocar em causa o futuro” do emblema ‘encarnado’.”, assinalou o industrial.O atual presidente, eleito em 2021, é o quinto candidato assumido às eleições dos encarnados, juntando-se a João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e João Noronha Lopes.Mauro Xavier também tem sido apontado como eventual concorrente à presidência do Benfica, embora não tenha oficializado qualquer intenção até ao momento, e alguns órgãos de comunicação social têm igualmente avançado que Luís Filipe Vieira poderá entrar na corrida ao cargo que ocupou durante 18 anos, entre 2003 e 2021.