Orçamento do Benfica para 25/26 chumbado com mais de 70 por cento dos votos

No pavilhão número 2 do Estádio da Luz, vários sócios do Benfica juntaram-se na manhã deste sábado numa assembleia-geral.





O orçamento para a próxima temporada foi votado e chumbado com mais de 70 por cento dos votos. Apesar de o documento prever um exercício financeiro positivo de mais de cinco milhões de euros para época 25/26, a maioria dos 1056 sócios presentes votaram contra.



Apenas 26 por cento dos associados votaram a favor, numa altura em que cada vez mais é audível a contestação interna no Benfica. No ano passado, o documento passou, com 47 por cento dos votos a favor. Este ano, a decisão acabou num chumbo com a maioria dos votantes a votar contra.



Este chumbo aconteceu duas semanas depois da derrota na final da Taça de Portugal, em que Rui Costa deixou duras críticas à arbitragem e numa altura em que a equipa se prepara para viajar para os Estados Unidos para disputar o Campeonato Mundial de Clubes.





Uma das vozes que mais contestam Rui Costa, Mauro Xavier, falou à RTP e acredita que quem tem um projeto para o Benfica deve recandidatar-se, apesar de dizer que o atual presidente não defendeu o clube.





"Acho que o normal é que tem um um projeto se possa recandidatar e defender esse projeto. Na minha opinião, acho que qualquer presidente do Benfica que não ganhe dois campeonatos naiconais em quatro, no mínimo, foi um presidente que não defendeu o Benfica ou não pôs em prática a sua estratégia".





Sobre o orçamento chumbado, o sócio do clube da Luz acredita que o documento para "bastante cansado".





"Parece que foi tirado a papel químico de orçamentos anteriores. É um orçamento com uma estratégia errada e por isso vim apelar à assembleia que viesse votar contra", concluiu Mauro Xavier.



A Assembleia-Geral deste sábado tinha como objetivo a votação do orçamento mas também ficou a ser conhecida a data para as eleições no Benfica.



Os sócios irão às urnas no próximo dia 25 de outubro. A entrega das listas terminará no dia 10 do mesmo mês com pelo menos três candidaturas já confirmadas: a de João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes e a de Cristóvão Carvalho.



Rui Costa revelou que a sua decisão vai ser anunciada apenas depois da participação do Benfica no Mundial de Clubes. O atual presidente do clube da Luz foi eleito em 2021, depois da demissão de Luís Filipe Vieira após ter sido constituído arguido na operação ‘Cartão Vermelho’.