Otamendi castigado com um jogo, Rui Costa suspenso 25 dias
O futebolista Nicolas Otamendi, capitão do Benfica, foi hoje suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que ainda castigou Rui Costa com uma suspensão de 25 dias.
Na divulgação do mapa de castigos referentes à 32.ª jornada, Otamendi levou o castigo `mínimo` pela expulsão em Vila Nova de Famalicão, pelo que o central falhará o jogo de segunda-feira com o Sporting de Braga, mas pode regressar na última ronda.
O rescaldo do empate do Benfica em casa do Famalicão (2-2) teve ainda consequências para o presidente das `águias`, com Rui Costa multado (4.210 euros) e suspenso por "lesão da honra e reputação".
Em causa estão as palavras do dirigente à equipa de arbitragem no túnel de acesso aos balneários, com o árbitro Gustavo Correia a indicar que Rui Costa disse: "Isto é uma roubalheira! És uma vergonha, tem vergonha na cara! Ladrão! És um ladrão".
O CD da FPF também comunicou hoje a abertura de processo disciplinar ao diretor para o futebol do Benfica, Mário Branco, com uma suspensão preventiva de 20 dias, e uma multa ao treinador José Mourinho, por atraso na chegada à `flash interview`.
O jogo em Vila Nova de Famalicão também resultou na suspensão por uma partida do médio internacional colombiano Richard Ríos, que falha, igualmente, a receção aos bracarenses, por ter visto o nono cartão amarelo na I Liga.
Em outras decisões hoje comunicadas pelo CD, o já campeão FC Porto foi sancionado em pouco mais de 28.000 euros em multas, no jogo em que recebeu o Alverca e garantiu o 31.º título de campeão nacional, na maioria dos processos por comportamento dos adeptos.
O comunicado refere também que decorre um processo sumário, envolvendo Sporting e Benfica e ainda referente ao dérbi da 30.ª jornada, e que já levou à abertura de um processo disciplinar ao emblema `leonino`.
A I Liga tem entre domingo e segunda-feira agendada a penúltima jornada, num momento em que Benfica e Sporting, igualados com 76 pontos, lutam pela segunda posição, com os `encarnados`, com vantagem no confronto direito, a receberem o Sporting de Braga e os `leões` a visitarem o Rio Ave.