Otamendi castigado com um jogo, Rui Costa suspenso 25 dias

Na divulgação do mapa de castigos referentes à 32.ª jornada, Otamendi levou o castigo `mínimo` pela expulsão em Vila Nova de Famalicão, pelo que o central falhará o jogo de segunda-feira com o Sporting de Braga, mas pode regressar na última ronda.

O rescaldo do empate do Benfica em casa do Famalicão (2-2) teve ainda consequências para o presidente das `águias`, com Rui Costa multado (4.210 euros) e suspenso por "lesão da honra e reputação".

Em causa estão as palavras do dirigente à equipa de arbitragem no túnel de acesso aos balneários, com o árbitro Gustavo Correia a indicar que Rui Costa disse: "Isto é uma roubalheira! És uma vergonha, tem vergonha na cara! Ladrão! És um ladrão".

O CD da FPF também comunicou hoje a abertura de processo disciplinar ao diretor para o futebol do Benfica, Mário Branco, com uma suspensão preventiva de 20 dias, e uma multa ao treinador José Mourinho, por atraso na chegada à `flash interview`.

O jogo em Vila Nova de Famalicão também resultou na suspensão por uma partida do médio internacional colombiano Richard Ríos, que falha, igualmente, a receção aos bracarenses, por ter visto o nono cartão amarelo na I Liga.

Em outras decisões hoje comunicadas pelo CD, o já campeão FC Porto foi sancionado em pouco mais de 28.000 euros em multas, no jogo em que recebeu o Alverca e garantiu o 31.º título de campeão nacional, na maioria dos processos por comportamento dos adeptos.

O comunicado refere também que decorre um processo sumário, envolvendo Sporting e Benfica e ainda referente ao dérbi da 30.ª jornada, e que já levou à abertura de um processo disciplinar ao emblema `leonino`.

A I Liga tem entre domingo e segunda-feira agendada a penúltima jornada, num momento em que Benfica e Sporting, igualados com 76 pontos, lutam pela segunda posição, com os `encarnados`, com vantagem no confronto direito, a receberem o Sporting de Braga e os `leões` a visitarem o Rio Ave.