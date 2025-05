Otamendi quer recuperar da frustração

Numa mensagem nas redes sociais, um dia depois de o Sporting se ter sagrado campeão nacional, o argentino disse que os jogadores benfiquistas estão “desiludidos por terminar a temporada” sem poder dar o 39.º título aos adeptos do clube.



“A vida sempre te põe à prova e, se um objetivo não se alcança, temos de levantar-nos e voltar a tentar. No domingo temos uma nova oportunidade de um título mais para o clube e para vocês benfiquistas. Temos de ser conscientes da camisola que vestimos e o que representa. Que a raiva e a tristeza se transformem em alegria, compromisso e ambição”, escreveu.



Em 25 de maio, Benfica e Sporting defrontam-se na final da Taça de Portugal, com ambos os clubes a tentarem conquistar o segundo troféu da temporada, depois de os "leões" terem vencido o campeonato e as "águias" a Taça da Liga.



Na I Liga, o Benfica entrava para a última jornada ainda com possibilidades de vencer, mas empatou em casa do Sporting de Braga (1-1), enquanto o Sporting derrotou o Vitória de Guimarães (2-0).