Otamendi recordista de minutos desde 2023

De acordo com o boletim semanal daquele grupo de pesquisa, o defesa central e capitão ‘encarnado’, de 37 anos, disputou 11.466 minutos nos últimos dois anos, distribuídos por 132 desafios oficiais entre clube e seleção, seguindo-se nessa contabilidade o homólogo neerlandês Virgil van Dijk, do campeão inglês Liverpool, com 11.250 (em 127 jogos), e o médio uruguaio Federico Valverde, dos espanhóis do Real Madrid, com 11.249 (em 134).



Em 2025, Otamendi foi o terceiro mais utilizado, ao somar 5.837 minutos em 65 partidas, atrás do central paraguaio Júnior Alonso, dos brasileiros do Atlético Mineiro, e do médio belga Hans Vanaken, do Club Brugge, com 6.036 e 5.925 em 70 duelos, respetivamente.



O top 5 é fechado pelo centrocampista internacional português Vitinha, do tetracampeão francês e campeão europeu Paris Saint-Germain, que juntou 5.683 minutos, por entre 72 encontros, num ano em que ajudou a seleção nacional a reconquistar a Liga das Nações.



Dessa campanha fizeram ainda parte o médio Bruno Fernandes (5.351), dos ingleses do Manchester United, treinados pelo português Ruben Amorim, e o defesa central António Silva (5.075), do Benfica, clube que coloca também entre os 50 mais utilizados do ano o colombiano Richard Ríos (5.149) - contratado no verão aos brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira -, o norueguês Fredrik Aursnes (5.078) e o grego Vangelis Pavlidis (5.073).



Bruno Fernandes, de 31 anos, foi sexto no somatório a dois anos, com 10.682 minutos, e líder isolado a três, período no qual repartiu 16.880 por 192 encontros, acima dos 16.428 em 199 de Federico Valverde, ‘vice’, e dos 16.310 em 187 de Nicolás Otamendi, terceiro.



O estudo do CIES apresenta igualmente a distribuição de minutos a quatro e cinco anos, estatísticas encimadas pelo defesa central paraguaio Gustavo Gómez (22.136 e 28.194), do Palmeiras, sempre sob perseguição de Bruno Fernandes (21.683 e 27.634), desde 2019/20 no Manchester United, e Otamendi (21.332 e 26.791), há cinco anos no Benfica.



No top 50 da contabilidade a cinco anos surgem também os portugueses Bernardo Silva (23.526), 22.º, e Rúben Dias (23.319), 24.º, ambos dos ingleses do Manchester City, tal como Cristiano Ronaldo (22.086), 43.º, que atua nos sauditas do Al Nassr, comandados pelo compatriota por Jorge Jesus, e que vai completar 41 anos em 05 fevereiro de 2026.



