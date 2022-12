Otamendi regressa concentrado no Benfica

O defesa central, no aeroporto de Lisboa, garantiu aos jornalistas estar só a pensar no Benfica, pelo que a conquista do Mundial com a camisola da Argentina fica inscrita na história do futebol."Estou feliz, mas agora quero apenas estar concentrado no Benfica", afirmou ainda no Aeroporto Humberto Delgado, onde aterrou bem perto das 7h00 da manhã desta terça-feira.O central de 34 anos, capitão do clube da Luz, está em final de contrato e é pretendido pelo River Plate, mas escusou-se a falar do tema renovação, preferindo apontar ao jogo da próxima sexta-feira, para o campeonato da liga portuguesa.





O encontro na cidade dos arcebispos é o primeiro compromisso do Benfica para a competição que lidera após a paragem para o Mundial do Catar: "Agora estou a pensar apenas no jogo com o SC Braga".