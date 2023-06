Otamendi renova com o Benfica por mais duas temporadas

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a um princípio de acordo com o jogador Nicolás Otamendi para a renovação do contrato de trabalho desportivo por mais duas épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2025", refere a curta nota enviada ao regulador do mercado, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Otamendi, de 35 anos, está há três temporadas na Luz e terminava o vínculo com o clube da Luz no final deste mês, depois de ter sido contratado ao Manchester City em 2020/21.

Desde então, somou 127 jogos e três golos pelo Benfica, tendo sido promovido a capitão da formação comandada por Roger Schmidt, que na última temporada conquistou o título de campeão nacional.