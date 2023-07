Paige Almendariz reforça futebol feminino do Benfica

”, refere o Benfica.A lateral direita chega ao clube lisboeta depois de duas épocas no Sporting de Braga, com 32 jogos disputados e quatro golos marcados, e uma primeira temporada no Vilaverdense, clube a que chegou em 2020/21, depois de jogar nos Estados unidos.", considerou Paige Almendariz em declarações à BTV, com a jogadora norte-americana a prometer dedicação e uma entrega a 100%.Almendariz é o quarto reforço da equipa feminina de futebol do Benfica, depois do anúncio das chegadas da canadiana Marie-Yasmine Alidou (ex-Famalicão), da espanhola Andrea Falcón (ex-América, do México) e da alemã Lena Pauels (ex-Werder Bremen).O Benfica teve uma perda significativa no plantel, com a saída da avançada internacional canadiana Cloe Lacasse, melhor jogadora e melhor marcadora no campeonato português, para as inglesas do Arsenal.