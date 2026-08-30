Palhinha convocado mas Marco Silva não adianta se vai estrear reforço do Benfica

“Está nos convocados. Amanhã perceberão se vai jogar, se não vai jogar”, atirou o técnico dos ‘encarnados’, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro da quarta jornada do campeonato.



O jogador, de 31 anos, está de regresso a Portugal quatro anos depois de ter trocado o Sporting pelos ingleses do Fulham, por 25 ME, tendo trabalhado nos londrinos precisamente com Marco Silva, técnico que vai reencontrar agora na Luz.



Jogador com “perfil claramente de [número] seis” (médio defensivo), “muito forte na bola parada, quer defensiva, quer ofensiva”, Palhinha, que na quarta-feira se transferiu em definitivo do Bayern Munique para o Benfica, chega à Luz para concorrer com Enzo Barrenechea que “tem tido exibições muito boas”, lembrou Marco Silva, dando a entender que, para já, o argentino parte em vantagem na ‘corrida’ a um lugar no ‘onze’.



“Não tem ritmo de jogo oficial, teremos de o ir dando aos poucos. Mas é um jogador que não tem tido grandes lesões ao longo da carreira, que tem uma condição física que facilmente vai atingir patamares necessários para jogar como nós queremos, com a intensidade que o João [Palhinha] tem de jogar. Mas só com mais treino com a equipa e mais jogos é que poderá lá chegar”, antecipou o ex-treinador do Fulham.



Por outro lado, questionado sobre se o Benfica é mais candidato ao título após a contratação do antigo jogador do Sporting, Marco Silva lembrou que o clube “tem de ser sempre assumido como candidato ao título, independentemente dos jogadores que tenha ou não”.



“Não faz sentido irmos por essa questão, em relação ao João [Palhinha] ou a qualquer outro jogador que chegou ou possa chegar. A grandeza, a identidade do Benfica, o seu historial, só por si tem de falar mais alto do que só um ou outro jogador”, contestou.



O Benfica recebe o Estoril Praia na segunda-feira, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Hélder Carvalho (AF Santarém).



A equipa orientada por Marco Silva soma quatro pontos no campeonato, menos oito que o líder, o FC Porto, mas adiou para 09 de setembro a sua partida da terceira jornada, frente ao Moreirense, após estrear-se na competição com um empate na Luz, frente ao Académico de Viseu, e de conseguir uma goleada na visita ao Casa Pia (7-0).



O Estoril Praia, primeiro clube da carreira de treinador de Marco Silva, hoje orientado por Vasco Matos, soma apenas um ponto, obtido na primeira jornada, frente ao Famalicão (1-1, casa), e vem de duas derrotas, frente a Nacional (2-0, fora) e Rio Ave (2-0, casa).



“Estamos no começo da temporada, naturalmente querem reagir. Têm, aos poucos, vindo a acrescentar alguns jogadores, demora o seu tempo nesse aspeto e esperamos uma equipa organizada, como é normal nas equipas do Vasco [Matos]”, comentou Marco Silva.



