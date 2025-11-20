Paris FC `impiedoso` agrava situação do Benfica na Liga dos Campeões

No Estádio Jean Bouin, na capital gaulesa, as anfitriãs estrearam-se a vencer com golos de Maeline Mendy, ao minuto 43, e da suplente Maëlle Garbino, aos 62, numa altura em que as ‘águias’ estavam com 10, por expulsão da dinamarquesa Caroline Moller, aos 30.



O Benfica, único representante português em prova, falhou um inédito êxito em França e segue em zona de eliminação, no 15.º lugar, e sem pontos, depois de três derrotas e um empate, seguindo-se a visita às espanholas do FC Barcelona, finalistas derrotadas na época passada, da lusa Kika Nazareth, e a receção às gaulesas do Paris Saint-Germain.



Os quatro primeiros classificados da fase de liga, que se estreia em 2025/26 na Liga dos Campeões feminina, rumam aos quartos de final, tal como os vencedores dos play-offs realizados a duas mãos entre as equipas que ficarem situadas do quinto ao 12.º lugares.



Em relação ao empate caseiro com as neerlandesas do Twente (1-1), na ronda anterior, Carissa Boeckmann e Rakel Engesvik substituíram Anna Gasper e Chandra Davidson, respetivamente, nas escolhas iniciais das pentacampeãs nacionais, que cederam mais ascendente territorial às anfitriãs, mas criaram a melhor ocasião na primeira meia hora.



Já depois de alguns remates inofensivos para a baliza de Lena Pauels, Cristina Martín-Prieto desmarcou-se aos 18 minutos, após um corte de Rakel Engesvik sobre Melween N’Dongala, e vacilou perante Mylène Chavas, com Moller a atirar ao lado pouco depois.



A avançada nórdica afetou a estratégia do Benfica à meia hora, ao receber dois cartões amarelos em três minutos, levando o Paris FC a subir linhas, ainda que sem dinamismo.



A formação de Ivan Baptista voltou a falhar de forma flagrante por Martín-Prieto aos 42 minutos, num desvio sem oposição para fora ao centro de Lúcia Alves, e pagaria essa ineficácia no lance seguinte, quando Anaële Le Moguedec cruzou na esquerda, Christy Ucheibe falhou o corte e Maeline Mendy marcou, num remate resvalado em Marit Lund.



Com Anna Gasper no lugar de Rakel Engesvik, o Benfica iniciou a etapa segunda a ver Beatriz Cameirão atirar à barra, mas o Paris FC foi controlando o jogo e ampliou aos 62 minutos, com Maëlle Garbino a responder de cabeça ao centro na direita de Moguedec.



A displicência em alguns ataques impossibilitou uma diferença maior para as francesas, que tiveram a guarda-redes portuguesa Rafaela Mendonça no banco de suplentes e ameaçaram o 3-0 por Garbino, cuja tentativa esbarrou em Lena Pauels, aos 75 minutos.



Nessa altura, Ivan Baptista já tinha reforçado o ataque ‘encarnado’ com Nycole Raysla, Chandra Davidson e Lara Martins, mas as ‘águias’, apoiadas em Paris pela comunidade emigrante lusa, não passaram de novo remate à trave, por Anna Gasper, ao minuto 80.





O SL Benfica perdeu, por 2-0, na deslocação ao terreno do Paris FC, em jogo da 4ª jornada da fase regular da Champions League feminina.



Os golos de Maeline Mendy e Garbino ditaram a terceira derrota das encarnadas na prova.



O SL Benfica está no 15º posto da geral e apenas soma um ponto na prova, resultante de um empate frente ao Twente.



