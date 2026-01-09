Mais Modalidades
Benfica
Patrick Dippel é novo chefe de `scouting` do Benfica
Patrick Dippel é o novo chefe de 'scouting' do Benfica. O anúncio foi feito através do perfil de Linkedin do alemão, ainda sem confirmação oficial por parte do clube.
“Tenho um novo emprego, agora trabalho como chefe de recrutamento no Benfica”, escreveu o sucessor de Pedro Ferreira, que deixou a equipa de scouting das águias no verão de 2024.
Patrick Dippel conta com 20 anos de experiência em departamentos de recrutamento, passando por Bayern Munique, Hamburgo e Basileia. No início da carreira, acompanhou os escalões de formação da seleção alemã.
Aos 45 anos, Dippel anunciou a mudança para Portugal, onde integra a estrutura de futebol do Benfica desde o início deste novo ano. O ex-Basileia antecipou-se mesmo à direção benfiquista, que ainda não deu qualquer confirmação sobre a ocupação da vaga.
Durante o período de campanha eleitoral, Rui Costa já havia deixado garantias sobre negociações em curso com um novo diretor de scouting: “Está tudo apalavrado e é um ótimo chief scout”.